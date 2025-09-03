Advertisement

لبنان

وزير الطاقة: هذا ما أبلغته لرئيس الجمهوريّة بشأن وضع الكهرباء

Lebanon 24
03-09-2025 | 06:59
كتب وزير الطاقة والمياه جو الصدي عبر حسابه على "إكس":
أطلعت رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون على أوضاع قطاع الكهرباء والاتصالات والخطوات لانشاء معامل حديثة وكبيرة على الغاز.
كما ابلغته بجهوزيتي لطرح سلة الأسماء للهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء على مجلس الوزراء والتي إختيرت بناء على الالية التي اقرت بمجلس الوزراء.
 
 
 
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24