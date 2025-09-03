وفاة المرجع الدستوري والنائب السابق حسن الرفاعي

تُوفِيَ المرجع الدستوري والنائب السابق حسن الرفاعي عن عمر 100 وسنتين.

سلام

ونعى رئيس نواف سلام الرفاعي، وقال "ترك اثراً مضيئاً على مستوى وطن في التشريع والمناقبية والاستقامة. تَغَمد الله سبحانه فقيد الكبير بواسع رحمته وأسكنه فسيح جنانه والهم ذويه واللبنانيين ما يربط على قلوبهم".

Advertisement

نبيل بدر

نعى النائب نبيل بدر النائب السابق حسن الرفاعي وكتب عبر حسابه على منصة" اكس": "برحيل المرجع الدستوري الكبير النائب السابق حسن الرفاعي، يخسر لبنان علماً من أعلام القانون ورجلاً من رجالات الدولة الذين حملوا الدستور في وجدانهم، وجعلوا من العدل والحق منهجاً لهم".



وأضاف: "رحم الله الفقيد الكبير، وألهم أهله وذويه الصبر والسلوان".

:

نعى"تيار المستقبل" في بيان" ببالغ الحزن والوفاء، قامة من قامات لبنان الدستورية والفكرية، المرجع الدستوري حسن الرفاعي، رحمه الله، الذي كان في حياته الحافلة وسيبقى على الدوام "حارس الدستور" و"المرجع التشريعي" وعلماً كبيراً من أعلام القانون والشرعية والدولة، وعملة دستورية نادرة، أغنت الحياة الوطنية بحضورها الرفيع في ميادين والفكر والنزاهة والاستقامة". وأضاف البيان: "إن "تيار المستقبل" إذ يودع اليوم رفيقاً وفياً للرئيس الشهيد رفيق في مسيرته التي أعلى فيها راية الوفاق الوطني و"دستور الطائف" والإنماء على كل الرايات، يودع أيضاً شخصية عزيزة على قلب كانت حاضرة معه وستبقى في كل المفاصل الوطنية والدستورية". وختم البيان: "تعازينا القلبية الحارة إلى نجله العزيز المحامي حسان الرفاعي وعائلته الكريمة، وإلى جميع رفاق دربه ومحبيه في لبنان والعالم العربي، سائلين المولى، عز وجل، أن يتغمّده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته". وديع الخازن كما نعى الوزير السابق وديع الخازن عميد المجلس العام الماروني النائب السابق حسن الرفاعي، وقال في بيان: "ببالغ الأسى والحزن، تلقّينا نبأ وفاة النائب المميز والأستاذ القانوني الرفيع حسن الرفاعي، الذي شكّل خلال مسيرته مرجعاً وطنياً وقانونياً بامتياز. لقد ترك بصماته المشرّفة في الحياة البرلمانية، فكان مشرِّعاً حصيفاً في المجلس النيابي، ورجلاً متجرداً في خدمة الحق والقانون والدستور". اضاف:"إن لبنان يخسر برحيله قامة وطنية ورجلاً نزيهاً حافظ على أمانة المسؤولية في مختلف المواقع التي شغلها، وبقي حتى آخر أيامه ضميراً يقظاً ومرجعاً قانونياً يُحتذى به. تغمده الله بواسع رحمته، وألهم عائلته الكريمة وأصدقاءه ومحبيه الصبر والسلوان".

أحمد الحريري

نعى الامين العام ل"تيار المستقبل" احمد الحريري النائب السابق حسن الرفاعي وكتب على منصة "اكس": "من كان "حارس الجمهورية" وضميرها، لا يرحل ولا يغيب، بل يبقى حاضراً بفكره مرجعاً للأجيال و"عملة دستورية نادرة" في تاريخ لبنان وحاضره ومستقبله. رحم الله الراحل الكبير حسن الرفاعي، وكل العزاء لنجله العزيز المحامي حسان الرفاعي، ولعائلته الكريمة، وللبنانيين جميعاً"

مرقص

نعى وزير الاعلام المحامي د. بول مرقص النائب السابق حسن الرفاعي وكتب عبر منصة "اكس": "فقدنا اليوم العلاّمة في الدستور الأستاذ حسن الرفاعي. لطالما كان له الفضل، من حيث لا يدري، وراء شغفي بالشأن العام والقضايا الدستورية. برحيله سيفتقد لبنان فقيهاً من الصعب استبداله. نعاهدك تطبيق الدستور الذي سهرت تفسير مضامينه".

ينال الصلح

أما النائب ينال صلح فنعى الرفاعي، واصفًا إياه بأنه رجل دولة ومرجع دستوري و"حارس الجمهورية". وأشار إلى مسيرته النيابية التي امتدت نحو ربع قرن، ومعارضته اتفاق 17 أيار وتحفّظه على آلية التصويت على اتفاق الطائف، إضافة إلى توليه وزارة التصميم العام عام 1973. واعتبر صلح أن رحيله خسارة كبيرة للبنان، كونه رمزًا للاستقلالية، الشجاعة، والحرية الفكرية، مقدّمًا التعازي لعائلته وأهالي بعلبك الهرمل.

الصفدي