Advertisement

لبنان

وفاة المرجع الدستوري والنائب السابق حسن الرفاعي

Lebanon 24
03-09-2025 | 07:07
A-
A+
Doc-P-1412350-638925054277418652.jpg
Doc-P-1412350-638925054277418652.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
تُوفِيَ المرجع الدستوري والنائب السابق حسن الرفاعي عن عمر 100 وسنتين.
 
 
سلام
 
ونعى رئيس مجلس الوزراء نواف سلام الرفاعي، وقال "ترك اثراً مضيئاً على مستوى وطن في التشريع والمناقبية والاستقامة. تَغَمد الله سبحانه فقيد لبنان الكبير بواسع رحمته وأسكنه فسيح جنانه والهم ذويه واللبنانيين ما يربط على قلوبهم".
Advertisement
 
 
نبيل بدر 
 
نعى النائب نبيل بدر  النائب السابق حسن الرفاعي وكتب عبر حسابه على منصة" اكس": "برحيل المرجع الدستوري الكبير النائب السابق حسن الرفاعي، يخسر لبنان علماً من أعلام القانون ورجلاً من رجالات الدولة الذين حملوا الدستور في وجدانهم، وجعلوا من العدل والحق منهجاً لهم".

وأضاف: "رحم الله الفقيد الكبير، وألهم أهله وذويه الصبر والسلوان".
 
 
 

نعى"تيار المستقبل" في بيان" ببالغ الحزن والوفاء، قامة من قامات لبنان الدستورية والفكرية، المرجع الدستوري حسن الرفاعي، رحمه الله، الذي كان في حياته الحافلة  وسيبقى على الدوام "حارس الدستور" و"المرجع التشريعي" وعلماً كبيراً من أعلام القانون والشرعية والدولة، وعملة دستورية نادرة، أغنت الحياة الوطنية بحضورها الرفيع في ميادين العلم والفكر والنزاهة والاستقامة".

وأضاف البيان: "إن "تيار المستقبل" إذ يودع اليوم رفيقاً وفياً للرئيس الشهيد رفيق الحريري في مسيرته التي أعلى فيها راية الوفاق الوطني و"دستور  الطائف" والإنماء على كل الرايات، يودع  أيضاً شخصية عزيزة على قلب الرئيس سعد الحريري كانت حاضرة معه وستبقى في كل المفاصل الوطنية والدستورية".

وختم البيان: "تعازينا القلبية الحارة إلى نجله العزيز المحامي حسان الرفاعي وعائلته الكريمة، وإلى جميع رفاق دربه ومحبيه في لبنان والعالم العربي، سائلين المولى، عز وجل،  أن يتغمّده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته".

 

وديع الخازن

كما نعى الوزير السابق وديع الخازن عميد المجلس العام الماروني النائب السابق حسن الرفاعي، وقال في بيان: "ببالغ الأسى والحزن، تلقّينا نبأ وفاة النائب المميز والأستاذ القانوني الرفيع حسن الرفاعي، الذي شكّل خلال مسيرته مرجعاً وطنياً وقانونياً بامتياز. لقد ترك بصماته المشرّفة في الحياة البرلمانية، فكان مشرِّعاً حصيفاً في المجلس النيابي، ورجلاً متجرداً في خدمة الحق والقانون والدستور".

اضاف:"إن لبنان يخسر برحيله قامة وطنية ورجلاً نزيهاً حافظ على أمانة المسؤولية في مختلف المواقع التي شغلها، وبقي حتى آخر أيامه ضميراً يقظاً ومرجعاً قانونياً يُحتذى به. تغمده الله بواسع رحمته، وألهم عائلته الكريمة وأصدقاءه ومحبيه الصبر والسلوان".

 
أحمد الحريري
 
نعى الامين العام ل"تيار المستقبل" احمد الحريري النائب السابق حسن الرفاعي وكتب على منصة "اكس": "من كان "حارس الجمهورية" وضميرها، لا يرحل ولا يغيب، بل يبقى حاضراً بفكره مرجعاً للأجيال و"عملة دستورية نادرة" في تاريخ لبنان وحاضره ومستقبله. رحم الله الراحل الكبير حسن الرفاعي، وكل العزاء لنجله العزيز المحامي حسان الرفاعي، ولعائلته الكريمة، وللبنانيين جميعاً"
 
 
 
مرقص
 
نعى  وزير الاعلام المحامي د. بول مرقص النائب السابق حسن الرفاعي وكتب عبر منصة "اكس": "فقدنا اليوم العلاّمة في الدستور الأستاذ حسن الرفاعي. لطالما كان له الفضل، من حيث لا يدري، وراء شغفي بالشأن العام والقضايا الدستورية. برحيله سيفتقد لبنان فقيهاً من الصعب استبداله. نعاهدك تطبيق الدستور الذي سهرت على حسن تفسير مضامينه".
 
 
ينال الصلح
 
أما النائب ينال صلح فنعى الرفاعي، واصفًا إياه بأنه رجل دولة ومرجع دستوري و"حارس الجمهورية". وأشار إلى مسيرته النيابية التي امتدت نحو ربع قرن، ومعارضته اتفاق 17 أيار وتحفّظه على آلية التصويت على اتفاق الطائف، إضافة إلى توليه وزارة التصميم العام عام 1973. واعتبر صلح أن رحيله خسارة كبيرة للبنان، كونه رمزًا للاستقلالية، الشجاعة، والحرية الفكرية، مقدّمًا التعازي لعائلته وأهالي بعلبك الهرمل.
 
 
الصفدي
كتب الوزير والنائب السابق محمد الصفدي عبر حسابه على منصة "أكس": "نأسف لرحيل المرجع الدستوري الكبير والنائب السابق الدكتور حسن الرفاعي، الذي جسّد طوال مسيرته حرصًا على حماية الدستور وتفسيره بما يرسخ دولة القانون والمؤسسات. نسأل الله ان يتغمده بواسع رحمته".
 
 

مواضيع ذات صلة
ميقاتي نعى الرفاعي: كان مرجعاً دستورياً وقانونياً بارزاً
lebanon 24
03/09/2025 18:51:21 Lebanon 24 Lebanon 24
وفاة والدة النائب السابق أحمد فتفت
lebanon 24
03/09/2025 18:51:21 Lebanon 24 Lebanon 24
وفاة جاسم دلاوري بطل آسيا السابق
lebanon 24
03/09/2025 18:51:21 Lebanon 24 Lebanon 24
وفاة رئيس نيجيريا السابق محمد بخاري في لندن
lebanon 24
03/09/2025 18:51:21 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

تعازي ووفيات

الرئيس سعد الحريري

مجلس الوزراء

المستقبل

الجمهوري

الحريري

جمهورية

على حسن

القضايا

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
11:43 | 2025-09-03
11:42 | 2025-09-03
11:35 | 2025-09-03
11:33 | 2025-09-03
11:26 | 2025-09-03
11:19 | 2025-09-03
فيديو
lebanon 24
04:30 | 2025-08-31 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24