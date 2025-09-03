Advertisement

لبنان

بري هنأ اللبنانيين بمناسبة المولد النبوي الشريف

Lebanon 24
03-09-2025 | 07:14
Doc-P-1412352-638925058457452227.jpg
Doc-P-1412352-638925058457452227.jpg photos 0
استقبل رئيس مجلس النواب اللبناني الأستاذ نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة السفير الفرنسي في لبنان هيرفية ماغرو بحضور مستشار رئيس المجلس الدكتور محمود بري ، حيث جرى عرض للاوضاع العامة في لبنان والمنطقة والمستجدات السياسية والعلاقات الثانية بين لبنان وفرنسا .
كما استقبل الرئيس بري السفير غير المقيم لجمهورية أوزبكستان لدى لبنان عبدالسلام خاتموف، في زيارة بروتوكولية بعد تقديم أوراق إعتماده  ، الزيارة كانت مناسبة أيضاً جرى خلالها بحث لسبل تطوير العلاقات الثنائية والتعاون بين البلدين لاسيما في المجال التشريعي .
 
وبعد الظهر التقى رئيس المجلس النيابي وزير الزراعة نزار هاني الذي قدم للرئيس بري شرحاً عن واقع القطاع الزراعي والتحديات التي يواجهها المزارعون ،  وبرنامج عمل وزارة الزراعة لجهة تطوير القطاع وتمكين المزارعين لمواجهة هذه التحديات .
 
على صعيد آخر وعشية مناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، توجَّه دولة رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى اللبنانيين عامة، والمسلمين وشعوب الأمتين العربية والإسلامية خاصة بالتهنئة والتبريك.
وقال الرئيس بري:
"نتطلّع بأمل إلى أن تكون مناسبة المولد لهذا العام محطةً لاستعادة وتجسيد سيرة خير البشر النبي العربي محمد (صلى الله عليه وآله وسلم)، الذي جمع الناس، على اختلاف ألوانهم وأعراقهم ، على الكلمة السواء، صدقًا وعدلًا ووحدةً ومكارم أخلاق ورحمةً للعالمين .
إنها مناسبة لاستلهام قيم المولد المباركة "نورًا" يخرج الأمة من ظلمات التفرقة إلى رحاب الوحدة، ويعيد إليها توازنها في زمن يطغى فيه انعدام الرؤية وفقدان القدرة على التمييز بين الحق والباطل، وبين العدو والصديق، وبين الهدى والضلال، وبين المحبة والكراهية، وبين الحرية والعبودية، وبين حق التحرر وباطل الاحتلال."
وختم الرئيس بري بالقول:
"المولد النبوي الشريف هو مولد وموعد دائم لولادة الكرامة الإنسانية، وللعدل، وللأمل... ولن نفقد الأمل."
