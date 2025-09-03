Advertisement

لبنان

بالصورة... هذه هويّة المُستهدف في "غارة ياطر"

Lebanon 24
03-09-2025 | 07:21
علم "لبنان 24"، أنّ المُستهدف في الغارة الإسرائيليّة التي شنّتها طائرة مسيّرة على بلدة ياطر، في الجنوب، هو أسامة سويدان.
وكانت وزارة الصحة أعلنت عن إستشهاد شخص في الغارة الإسرائيليّة.
 
 
 
