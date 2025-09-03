بالصورة... هذه هويّة المُستهدف في "غارة ياطر"

علم " "، أنّ المُستهدف في الغارة الإسرائيليّة التي شنّتها طائرة مسيّرة على بلدة ياطر، في الجنوب، هو أسامة .

Advertisement

وكانت أعلنت عن إستشهاد شخص في الغارة الإسرائيليّة.