البعريني: لدعم الدولة الموحدة ومواجهة المشاريع الفاشلة

Advertisement

استقبل مفتي الجمهورية اللطيف دريان الفتوى النائب وليد البعريني على رأس وفد ضم رؤساء بلديات ومخاتير ووجهاء وفاعليات عكارية.وأكد النائب البعريني بعد اللقاء أن هذه الزيارة تأتي في "لحظة مصيرية من تاريخ "، مشددًا على دعمهم المطلق لمواقف المفتي ولما صدر عن المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى مؤخرًا.وأشار البعريني إلى أن "مسار الدولة قد انطلق، وعلى جميع اللبنانيين أن ينخرطوا في هذا المشروع الوطني، بدل التمسك بمشاريع أثبتت فشلها"، معتبراً أن أمام لبنان "فرصة حقيقية لبناء دولة لكل أبنائها، دولة تحتكر القرار والسلاح، وترعى جميع مواطنيها، فتكون الحامي والضامن والمرجع، بعيدًا عن أي تأثيرات خارجية تتحكم بمصير اللبنانيين".وختم البعريني بالقول: "هذه هي الرسالة التي نحملها ونتمسك بها، وهي في الوقت نفسه رسالة الطائفة السنية ودار الفتوى بما تمثل من رمزية، ورسالة موقع رئاسة الحكومة الذي نقف خلفه وندعمه، رافضين أن يكون عرضةً لحملات مشبوهة قائمة على التجني والافتراء".