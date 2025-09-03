Advertisement

لبنان

البعريني: لدعم الدولة الموحدة ومواجهة المشاريع الفاشلة

Lebanon 24
03-09-2025 | 07:40
A-
A+
Doc-P-1412362-638925074665430140.png
Doc-P-1412362-638925074665430140.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
استقبل مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى النائب وليد البعريني على رأس وفد ضم رؤساء بلديات ومخاتير ووجهاء وفاعليات عكارية.
Advertisement

وأكد النائب البعريني بعد اللقاء أن هذه الزيارة تأتي في "لحظة مصيرية من تاريخ لبنان"، مشددًا على دعمهم المطلق لمواقف سماحة المفتي ولما صدر عن المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى مؤخرًا.

وأشار البعريني إلى أن "مسار الدولة قد انطلق، وعلى جميع اللبنانيين أن ينخرطوا في هذا المشروع الوطني، بدل التمسك بمشاريع أثبتت فشلها"، معتبراً أن أمام لبنان "فرصة حقيقية لبناء دولة لكل أبنائها، دولة تحتكر القرار والسلاح، وترعى جميع مواطنيها، فتكون الحامي والضامن والمرجع، بعيدًا عن أي تأثيرات خارجية تتحكم بمصير اللبنانيين".

وختم البعريني بالقول: "هذه هي الرسالة التي نحملها ونتمسك بها، وهي في الوقت نفسه رسالة الطائفة السنية ودار الفتوى بما تمثل من رمزية، ورسالة موقع رئاسة الحكومة الذي نقف خلفه وندعمه، رافضين أن يكون عرضةً لحملات مشبوهة قائمة على التجني والافتراء".
 
(الوكالة الوطنية)
 
مواضيع ذات صلة
سليمان: رسالة لبنان الحضارية ستبقى قادرة على مواجهة المشاريع الهدّامة
lebanon 24
03/09/2025 18:52:03 Lebanon 24 Lebanon 24
شحادة والأمم المتحدة والفرانكوفونية: معًا لدعم المشاريع الرقمية
lebanon 24
03/09/2025 18:52:03 Lebanon 24 Lebanon 24
بدر: إمّا دولة موحّدة قادرة على الاصلاح أو لا دولة
lebanon 24
03/09/2025 18:52:03 Lebanon 24 Lebanon 24
البعريني: عكّار تنتظر من الدولة رعاية خاصّة ونريد أن نعرف من الحكومة "ما المشاريع التي طُرحت من أجل عكّار وأين أصبح ملفّ الجامعة اللبنانيّة والبنى التحتيّة؟
lebanon 24
03/09/2025 18:52:03 Lebanon 24 Lebanon 24

الوكالة الوطنية

الشيخ عبد

اللبنانية

الجمهوري

الإسلام

جمهورية

إسلامي

الطائف

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
11:43 | 2025-09-03
11:42 | 2025-09-03
11:35 | 2025-09-03
11:33 | 2025-09-03
11:26 | 2025-09-03
11:19 | 2025-09-03
فيديو
lebanon 24
04:30 | 2025-08-31 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24