تعزيز النظام العالمي متعدد الأقطاب: تجمع عالمي يدعم خيار المقاومة

أشاد للتجمع العالمي لدعم خيار ، الدكتور يحيى غدار ببيان قمة منظمة شنغهاي في ، الذي دان العدوانية والبلطجة الأميركية.وأكد غدار في بيان أنه من خلال البيان الختامي، تسعى المنظمة إلى تفعيل مؤسسات ومنظمات وتحريرها من الهيمنة الأميركية، مشددًا على أهمية بناء نظام عالمي متوازن يحقق التفاعل بين الشعوب والدول.وأشار إلى أن القمة أكدت على تعزيز العلاقات بين الدول المنضوية في المنظمة، التي بدأت تتحول بسرعة إلى قوة عالمية مقاومة للغطرسة والهيمنة الأميركية، ولفت إلى أن المؤتمر وقراراته تمثل "نقلة نوعية في الجهد العالمي لتقليص تفرد أميركا وعالمها العدواني".وأكد غدار أن تضامن مع والصين يمثل تحولًا مهمًا في التوازنات العالمية ويعزز رفض العدوانية الأميركية، وأن هذا التحالف يسهم في دعم المقاومة في غزة واليمن، ويؤكد الثبات الاستراتيجي لإيران وخياراتها.وأضاف أن ما يسمى بـ "أسطول الصمود العالمي"، المكون من مئات السفن والقوارب التي انطلقت من لدعم غزة، إلى جانب وقفة 250 مؤسسة إعلامية عالمية من 70 دولة، يعكس تنامي التضامن العالمي مع الشعوب المضطهدة ومواجهة العدوان .وختم غدار بالتأكيد على أن تعزيز خيار المقاومة ورفض الهيمنة الأميركية يشكل رسالة واضحة بأن النصر حتمي، وأن معاناة الشعوب لن تضيع، وأن صبرها سيؤتي ثماره.