من فنزويلا إلى فلسطين: حملة لبنانية تؤكد التضامن العالمي مع الشعوب المقاومة

عقدت الحملة الأهلية لنصرة وقضايا الأمة اجتماعها الأسبوعي في سفارة فنزويلا البوليفارية، تحت شعار "المعركة واحدة من فنزويلا إلى فلسطين ولبنان والأمة العربية والإسلامية".حضر الاجتماع منسق الحملة معن بشور وسفير فنزويلا في الدكتور خوسيه غريغوريو بيومورجي موساتيس، بالإضافة إلى شخصيات حزبية ومدنية وفاعليات لبنانية وفلسطينية.افتتح اللقاء رمزي يحيى باسم السفارة، مرحبًا بالحضور، ثم تحدث معن بشور مؤكدًا أن الاجتماع يهدف إلى التأكيد على التضامن مع شعب فنزويلا في وجه التحشدات الأميركية العدوانية، واستذكار تجربة ضد التدخلات الأميركية.وقال بشور: "نلتقي اليوم تحت شعار نصرة فلسطين، التي لم تجد صوتًا عالميًا داعمًا منذ سنوات طويلة كما وجده شعب فنزويلا ورئيسه مادورو، الذين دعموا قضايانا منذ أكثر من قرن".، رحب سفير فنزويلا بالحضور، مشيرًا إلى تاريخ الصراع بين وفنزويلا منذ عهد شيمون بوليفار، وموضحًا أن محاولات السيطرة على والفنزويلا عبر التهديدات البحرية لن تنجح، وأن المقاومة الفنزويلية تمثل نموذجًا عالميًا للثبات والصمود.توالت الكلمات بعد ذلك من شخصيات لبنانية وفلسطينية، من بينهم محفوظ المنور، اللواء ناصر أسعد، فيوليت داغر، رمزي دسوم، أحمد علوان، خليل بركات، فؤاد رمضان، صالح شاتيلا، فتحي ، سماح مهدي، محمد ، توفيق مكوك، أحمد سخنيني، فيصل درنيقة، مؤكدين جميعهم دعمهم لشعب فنزويلا ورئيسه نيكولاس مادورو في مواجهة الإمبريالية الأميركية، ومشدّدين على أهمية توحيد قوى المقاومة عالميًا.وأكد المتحدثون على متانة العلاقة بين فلسطين وفنزويلا، واعتبروا أن "الثورة وجدت صوتها المدوّي في أميركا اللاتينية والعالم"، معربين عن ثقتهم بأن أي حملة أميركية ضد فنزويلا ستفشل بفضل التضامن العالمي والدعم الشعبي للمقاومة.