لبنان
لقاء تشاركي لإطلاق مشروع "إعادة تكوين إدارات الدولة 2030"
Lebanon 24
03-09-2025
|
07:59
عقد المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي لقاءً حواريًا وتشاركيًا مع
وزير الدولة
لشؤون التنمية الإدارية الدكتور فادي مكي، بدعوة من رئيس المجلس شارل عربيد، لمناقشة برنامج "إعادة تكوين إدارات الدولة ومؤسساتها 2030"، الذي يهدف إلى إعادة هيكلة
الإدارة العامة
، تعزيز فعاليتها، واستعادة الثقة بها.
وشهد اللقاء حضور النائب فريد
البستاني
رئيس لجنة الاقتصاد،
المدير العام
للمجلس
الدكتور محمد
سيف الدين،
نائب رئيس
الاتحاد العمالي العام
حسن فقيه، رئيسة جمعية "السيدات القياديات" مديحة رسلان، وأعضاء المجلس الاقتصادي.
وأكد عربيد أن اللقاء يمثل فرصة نادرة لاستطلاع رأي قوى الإنتاج حول أداء الإدارة وعلاقاتها بالمواطنين، مشددًا على ضرورة استعادة الثقة بالإدارة، وربط موضوع اللامركزية بتحسين عمل المؤسسات، وتقديم الإدارة كخدمة فعلية للمواطنين.
بدوره، أوضح الوزير مكي أن المشروع سيشمل حوالي 70 حدثًا وطاولة مستديرة واستبيانات رأي للوصول إلى مشاركة واسعة من جميع مكونات المجتمع، على أن يُعتمد بعدها مخطط توجيهي وخارطة طريق لإدارات الدولة، تشمل الدمج أو إلغاء مراكز وإعادة تنظيم الخدمات العامة بما يضمن علاقة فعالة بين الإدارة والمواطن.
(الوكالة الوطنية)
