لبنان

فرنسا تدعو إسرائيل إلى الانسحاب الكامل من لبنان

Lebanon 24
03-09-2025 | 08:00
أدانت فرنسا "إستهداف قوات "اليونيفيل" في لبنان".
ودعت فرنسا "إسرائيل إلى الانسحاب الكامل من لبنان".
 
فرنسا تدين استهداف قوات اليونيفيل وتدعو إسرائيل إلى الانسحاب الكامل من لبنان
قائد قوات اليونيفيل: بسط سلطة الدولة جنوبي لبنان يتطلب الانسحاب الكامل للقوات الإسرائيليّة من مواقعها
سلام: ورقة براك تتضمن بنداً ينصّ على الإنسحاب الإسرائيلي الكامل من لبنان
الرئيس الفلسطيني: ندعو لانسحاب القوات الإسرائيلية بالكامل من غزة
