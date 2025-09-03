Advertisement

لبنان

لجنة المال.. لتسوية عادلة لتعويضات نهاية الخدمة

Lebanon 24
03-09-2025 | 08:25
عقدت لجنة المال والموازنة جلسة برئاسة النائب إبراهيم كنعان وحضور وزير المال ياسين جابر لدرس اقتراح قانون التسوية العادلة لتعويضات نهاية الخدمة في الضمان الاجتماعي.

وحضر الجلسة عدد من النواب أبرزهم: علي فياض، فؤاد مخزومي، وضاح الصادق، مارك ضو، الان عون، رازي الحاج، أيوب حميد، جميل السيد، غازي زعيتر، حسن فضل الله، علي حسن خليل، غادة أيوب، جهاد الصمد، ميشال معوض، بالإضافة إلى المدير العام لوزارة العمل بالإنابة مارلين عطالله، مديرة المحاسبة في وزارة المال رجاء شريف، رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر، ونائب رئيس غرفة بيروت وجبل لبنان نبيل فهد.
وأكد رئيس اللجنة أن النقاش كان غنياً وشاملاً للواقع القانوني والمالي لكل من الدولة، الضمان الاجتماعي، والقطاع الخاص، مع التركيز على تداعيات الانهيار المالي على الموظفين والعمال وأرباب العمل.
وشدد على ضرورة ملء الفراغ القانوني الحالي بصورة استثنائية، مع وضع تصور مدروس يأخذ بعين الاعتبار الأثر المالي على الخزينة والضمان والقطاع الخاص، وتطبيقه على مراحل لضمان حقوق العمال وحمايتهم.
 
(الوكالة الوطنية)
