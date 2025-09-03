لجنة المال.. لتسوية عادلة لتعويضات نهاية الخدمة

Advertisement

عقدت لجنة المال والموازنة جلسة برئاسة النائب إبراهيم كنعان وحضور وزير المال ياسين جابر لدرس اقتراح قانون التسوية العادلة لتعويضات نهاية الخدمة في الضمان الاجتماعي.وحضر الجلسة عدد من النواب أبرزهم: علي فياض، فؤاد مخزومي، وضاح الصادق، مارك ضو، الان عون، رازي الحاج، أيوب حميد، جميل السيد، غازي زعيتر، حسن فضل الله، ، غادة أيوب، جهاد الصمد، ميشال معوض، بالإضافة إلى لوزارة العمل بالإنابة مارلين عطالله، مديرة المحاسبة في وزارة المال رجاء شريف، العمالي العام بشارة الأسمر، ونائب رئيس غرفة وجبل نبيل فهد.وأكد رئيس اللجنة أن كان غنياً وشاملاً للواقع القانوني والمالي لكل من الدولة، الضمان الاجتماعي، والقطاع الخاص، مع التركيز على تداعيات الانهيار المالي على الموظفين والعمال وأرباب العمل.