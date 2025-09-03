29
لبنان
معرض الصناعة الوطنية 2025: محطة جديدة لدعم الاقتصاد المنتج
Lebanon 24
03-09-2025
|
08:46
أعلن
وزير الصناعة
جو
عيسى
الخوري
ورئيس جمعية الصناعيين سليم الزعني عن تنظيم "معرض الصناعة الوطنية 2025" بين 29 تشرين الأول و1 تشرين الثاني المقبل في Seaside Arena –
بيروت
.
المعرض، الذي يعد الأول من نوعه منذ الثمانينات، سيجمع نحو 170 عارضًا على مساحة 10 آلاف متر مربع، بمشاركة أبرز القطاعات الصناعية
اللبنانية
من الأغذية والتكنولوجيا إلى الصناعات الخفيفة والثقيلة.
وأكد الوزير الخوري أن الحدث برعاية رئيس الجمهورية
العماد جوزاف عون
، مشددًا على أن المعرض يمثل "رسالة ثقة بقدرة الصناعة اللبنانية على الابتكار والمنافسة رغم التحديات".
بدوره، اعتبر الزعني أن "المعرض فرصة لإثبات أن
لبنان
بلد صناعي بامتياز، قادر على الصمود وتوفير فرص العمل وتعزيز الصادرات".
(الوكالة الوطنية)
