معرض الصناعة الوطنية 2025: محطة جديدة لدعم الاقتصاد المنتج

أعلن جو ورئيس جمعية الصناعيين سليم الزعني عن تنظيم "معرض الصناعة الوطنية 2025" بين 29 تشرين الأول و1 تشرين الثاني المقبل في Seaside Arena – .

المعرض، الذي يعد الأول من نوعه منذ الثمانينات، سيجمع نحو 170 عارضًا على مساحة 10 آلاف متر مربع، بمشاركة أبرز القطاعات الصناعية من الأغذية والتكنولوجيا إلى الصناعات الخفيفة والثقيلة.

وأكد الوزير الخوري أن الحدث برعاية رئيس الجمهورية ، مشددًا على أن المعرض يمثل "رسالة ثقة بقدرة الصناعة اللبنانية على الابتكار والمنافسة رغم التحديات".

بدوره، اعتبر الزعني أن "المعرض فرصة لإثبات أن بلد صناعي بامتياز، قادر على الصمود وتوفير فرص العمل وتعزيز الصادرات".

(الوكالة الوطنية)