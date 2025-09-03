لجنة حقوق الإنسان النيابية تدق ناقوس الخطر: أوضاع السجون اللبنانية مأساوية

Advertisement

عقدت جلسة قبل ظهر اليوم في المجلس النيابي برئاسة النائب ، وحضور الأعضاء وممثلين عن الإدارات المختصة.وقال موسى بعد الجلسة: "تابعنا موضوع السجون ونحن نتحدث بهذه المواضيع منذ مدة طويلة، فوضع السجون مزرٍ نتيجة الاكتظاظ وعدم رفع الاهتمام بالسجون إلى المستوى المطلوب". وأكد أن هذا الملف يتطلب خطة حكومية واضحة ضمن منهجية عامة لتحسين وضع السجون، مشددًا: "الأمر مطلوب إنسانيًا نتيجة أخطاء وخطايا ارتكبوها، لكنه أيضًا يرتبط بكيفية تعاطي مع قضايا حقوق الإنسان وحقوق السجناء".وأضاف: "نحن اليوم أمام مطالب أساسية مزمنة، لكن التقدم بطيء. المطلوب أن يرفع هذا الملف إلى مستوى الأولويات، لأنه يرتبط بوزارات عدة معنية ببناء السجون أو بتسريع المحاكمات وإصدار الأحكام".وأشار موسى إلى أن لجنة وزارية كانت قد شُكّلت في الحكومة السابقة وتضم وزارات العدل والداخلية والدفاع والمالية، داعيًا إلى تفعيلها بشكل عاجل. وقال: "نطلب من الحكومة عقد اجتماعات متعددة للنظر في أوضاع السجون، خصوصًا مع اقتراب مناقشة الموازنة، حيث يتطلب بناء السجون وتأهيلها اعتمادات مالية".وختم موسى بالتشديد على أن "المطلب الأساسي هو تفعيل المختصة واتخاذ تدابير جديّة لتحسين وضع السجون، بما يشمل الطبابة والرعاية الاجتماعية للمساجين".