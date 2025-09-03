Advertisement

لبنان

نتيجة الإهمال في مرفأ بيروت.. أمن الدولة تكشف تهرّبًا ماليًا بمئات آلاف الدولارات

Lebanon 24
03-09-2025 | 09:17
صدر عن المديرية العامة لأمن الدولةقسم الإعلام والتوجيه والعلاقات العامة، البيان الآتي:
في سياق متابعتها لمكافحة الفساد وصون المال العام، كشفت التحريات التي أجراها مكتب مرفأ بيروت في أمن الدولة عن مخالفات مالية جسيمة داخل إدارة المرفأ، تمثلت بعدم تحصيل فواتير متعلقة بإشغال مساحات ورسوم مياه وكهرباء منذ عدة سنوات، قُدرت قيمتها بأكثر من مليون دولار أميركي، امتنعت بعض الشركات المستثمرة في المرفأ عن تسديدها.
كما بيّنت التحقيقات وجود إهمال وتقصير من جانب عدد من موظفي إدارة المرفأ في إصدار هذه الفواتير وتحصيلها لصالح الخزينة العامة، ما أتاح لعدد من الشركات التهرّب من دفع المستحقات المتوجبة عليها.

وبناءً على إشارة النيابة العامة المالية، اتُخذت الإجراءات القانونية اللازمة، فتم إصدار الفواتير وتوثيقها وفق الأصول، وأُلزمت الشركات المعنية بتسديد المبالغ المترتبة عليها وتقديم براءات ذمة مالية إلى التحقيق.
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24