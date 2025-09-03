29
لبنان
معهد البحوث الصناعية: 102 بيان جمركي غير مطابق للمواصفات في آب 2025
Lebanon 24
03-09-2025
|
09:32
A-
A+
أصدر
معهد البحوث
الصناعية بيانًا حول أعمال تقييم المطابقة على المنتجات المستوردة الخاضعة لأحكام مراسيم المواصفات الإلزامية التي يطبقها المعهد خلال شهر آب 2025.
وبحسب البيان:
- بلغ عدد البيانات الجمركية المسجلة والمعالجة في المعهد 3,835 بيانًا.
- البيانات التي تم تقييم المطابقة لها في بلد المصدر (Preshipment): 34 بيانًا.
- البيانات التي تبيّن أنها غير خاضعة للمراسيم بعد الدراسة: 1,128.
- البيانات التي خضعت لدراسة الملفات التقنية: 616.
- البيانات التي أحيلت للكشف والفحص بعد الدراسة: 2,057.
- البيانات التي كُشف عليها خلال الفترة: 2,443.
وجاءت نتائج 102 بيانًا جمركيًا غير مطابقة لأحكام المراسيم، وتوزعت على الشكل الآتي: مسحوق غسيل (4)، مستحضرات تجميل (12)، أدوات تلحيم (7)، أجهزة ولوازم كهربائية (57)، بلاط سيراميك وأدوات صحية (9)، أدوات طبية (1)، زيت هيدروليك (1)، أجهزة طاقة (3)، مفروشات (5)، أقمشة (3).
وأوضح المعهد أن 98 منها جاءت غير مطابقة لناحية النواقص في المعلومات أو المستندات، وتمت معالجتها بالتصحيح، فيما رُفض إدخال 4 بيانات نهائيًا، وهي:
- محارم معطرة (تلوث جرثومي) – 7200 Pack –
الصين
– مرفأ
بيروت
.
- زيت هيدروليك (مشكلة في نسبة الرغوة واللزوجة) – 250 غالون –
العراق
– مرفأ
طرابلس
.
- أدوات طب أسنان (غياب اسم المصنع والشهادات) – 2000 قطعة – الصين –
مطار بيروت
.
- قطن (شــوائب داخلية عند الاستعمال) – 400 Pack – مصر – مرفأ بيروت.
