Advertisement

لبنان

معهد البحوث الصناعية: 102 بيان جمركي غير مطابق للمواصفات في آب 2025

Lebanon 24
03-09-2025 | 09:32
A-
A+
Doc-P-1412404-638925141940769903.png
Doc-P-1412404-638925141940769903.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أصدر معهد البحوث الصناعية بيانًا حول أعمال تقييم المطابقة على المنتجات المستوردة الخاضعة لأحكام مراسيم المواصفات الإلزامية التي يطبقها المعهد خلال شهر آب 2025.
Advertisement

وبحسب البيان:
- بلغ عدد البيانات الجمركية المسجلة والمعالجة في المعهد 3,835 بيانًا.
- البيانات التي تم تقييم المطابقة لها في بلد المصدر (Preshipment): 34 بيانًا.
- البيانات التي تبيّن أنها غير خاضعة للمراسيم بعد الدراسة: 1,128.
- البيانات التي خضعت لدراسة الملفات التقنية: 616.
- البيانات التي أحيلت للكشف والفحص بعد الدراسة: 2,057.
- البيانات التي كُشف عليها خلال الفترة: 2,443.

وجاءت نتائج 102 بيانًا جمركيًا غير مطابقة لأحكام المراسيم، وتوزعت على الشكل الآتي: مسحوق غسيل (4)، مستحضرات تجميل (12)، أدوات تلحيم (7)، أجهزة ولوازم كهربائية (57)، بلاط سيراميك وأدوات صحية (9)، أدوات طبية (1)، زيت هيدروليك (1)، أجهزة طاقة (3)، مفروشات (5)، أقمشة (3).

وأوضح المعهد أن 98 منها جاءت غير مطابقة لناحية النواقص في المعلومات أو المستندات، وتمت معالجتها بالتصحيح، فيما رُفض إدخال 4 بيانات نهائيًا، وهي:
- محارم معطرة (تلوث جرثومي) – 7200 Pack – الصين – مرفأ بيروت.
- زيت هيدروليك (مشكلة في نسبة الرغوة واللزوجة) – 250 غالون – العراق – مرفأ طرابلس.
- أدوات طب أسنان (غياب اسم المصنع والشهادات) – 2000 قطعة – الصين – مطار بيروت.
- قطن (شــوائب داخلية عند الاستعمال) – 400 Pack – مصر – مرفأ بيروت.
 
مواضيع ذات صلة
معهد البحوث الصناعية: 88 بيانًا جمركيًا غير مطابق في تموز 2025
lebanon 24
03/09/2025 18:53:57 Lebanon 24 Lebanon 24
نقيب موزّعي الغاز: خطر داهم من قوارير غير مطابقة تدخل من سوريا والصين
lebanon 24
03/09/2025 18:53:57 Lebanon 24 Lebanon 24
في هذه المنطقة.. جولات مراقبة تكشف مخالفة في مياه المعامل وتوقف تداول لبنة غير مطابقة
lebanon 24
03/09/2025 18:53:57 Lebanon 24 Lebanon 24
لمناسبة 1 آب.. بيان جديد من قيادة الجيش
lebanon 24
03/09/2025 18:53:57 Lebanon 24 Lebanon 24

معهد البحوث

مطار بيروت

العراق

طرابلس

بيروت

الصين

الصن

اسيم

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
11:43 | 2025-09-03
11:42 | 2025-09-03
11:35 | 2025-09-03
11:33 | 2025-09-03
11:26 | 2025-09-03
11:19 | 2025-09-03
فيديو
lebanon 24
04:30 | 2025-08-31 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24