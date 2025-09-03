Advertisement

لبنان

اليونسكو: إعادة تأهيل محطة مار مخايل وإحياء "التياترو الكبير" في بيروت

Lebanon 24
03-09-2025 | 09:37
A-
A+
Doc-P-1412405-638925144060503628.png
Doc-P-1412405-638925144060503628.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
وصلت المديرة العامة لمنظمة اليونسكو في باريس، أودري أزولاي، بعد ظهر اليوم إلى مطار رفيق الحريري الدوليبيروت، حيث كان في استقبالها وزير الثقافة الدكتور غسان سلامة.
Advertisement

ومن المقرر أن تضع أزولاي عند الساعة 10:15 من صباح غد، الحجر الأساس لإعادة تأهيل محطة مار مخايل – سكة الحديد، ليكون معلمًا ثقافيًا، وذلك بحضور وزيري الثقافة غسان سلامة، والأشغال العامة والنقل فايز رسامني، وممثل عن السفارة الإيطالية.

كما ستقوم أزولاي والوزير سلامة عند الساعة 11:00 قبل الظهر بزيارة موقع التياترو الكبير في شارع المعرض وسط بيروت، للإعلان عن إطلاق حملة عالمية لإعادة إحيائه، بالشراكة مع إمارة الشارقة ووزارة الثقافة وبلدية بيروت.

المبادرتان تأتيان في إطار الجهود الدولية لإحياء الهوية الثقافية لبيروت وتعزيز تراثها العمراني، بعد سنوات من الإهمال والأضرار التي لحقت بها.
مواضيع ذات صلة
دمّرتها إسرائيل.. إعادة تأهيل محطة مياه في الجنوب
lebanon 24
03/09/2025 18:54:04 Lebanon 24 Lebanon 24
الولايات المتحدة أعلنت انسحابها من "اليونسكو"
lebanon 24
03/09/2025 18:54:04 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: هاجمنا أمس آليتين تعملان على إعادة تأهيل بنى تحتية لحزب الله جنوبي لبنان
lebanon 24
03/09/2025 18:54:04 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الزراعة السوري للعربية: سنعمل على إعادة تأهيل المناطق المتضررة من الحرائق
lebanon 24
03/09/2025 18:54:04 Lebanon 24 Lebanon 24

رفيق الحريري الدولي

مطار رفيق الحريري

وزارة الثقافة

رفيق الحريري

وزير الثقافة

الإيطالية

وسط بيروت

مطار رفيق

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
11:43 | 2025-09-03
11:42 | 2025-09-03
11:35 | 2025-09-03
11:33 | 2025-09-03
11:26 | 2025-09-03
11:19 | 2025-09-03
فيديو
lebanon 24
04:30 | 2025-08-31 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24