اليونسكو: إعادة تأهيل محطة مار مخايل وإحياء "التياترو الكبير" في بيروت

Advertisement

وصلت المديرة العامة لمنظمة اليونسكو في ، أودري أزولاي، بعد ظهر اليوم إلى مطار – ، حيث كان في استقبالها الدكتور غسان سلامة.ومن المقرر أن تضع أزولاي عند الساعة 10:15 من صباح غد، الحجر الأساس لإعادة تأهيل محطة مار مخايل – سكة الحديد، ليكون معلمًا ثقافيًا، وذلك بحضور وزيري الثقافة غسان سلامة، والأشغال العامة والنقل فايز رسامني، وممثل عن السفارة .كما ستقوم أزولاي والوزير سلامة عند الساعة 11:00 قبل الظهر بزيارة موقع التياترو الكبير في شارع المعرض ، للإعلان عن إطلاق حملة عالمية لإعادة إحيائه، بالشراكة مع إمارة الشارقة ووزارة الثقافة وبلدية بيروت.المبادرتان تأتيان في إطار الجهود الدولية لإحياء الهوية الثقافية لبيروت وتعزيز تراثها العمراني، بعد الإهمال والأضرار التي لحقت بها.