لبنان

لقاء الجنوب: العسكريون المتقاعدون يجددون العهد لحماية الحقوق والكرامة

Lebanon 24
03-09-2025 | 09:41
نظمت رابطة قدماء القوى المسلحة اللبنانية وتجمع المتقاعدين العسكريين في الجنوب والنبطية لقاء بعنوان "لقاء الجنوب" مع رئيس الرابطة العميد المغوار المتقاعد شامل روكز، في قاعة مركز كامل يوسف جابر الثقافي في النبطية، بحضور حشد من الضباط والعسكريين المتقاعدين.
بعد دقيقة صمت عن أرواح الشهداء والنشيد الوطني، ألقى العميد المتقاعد بسام عويدات كلمة أكد فيها أن الجنوب، كما كان خط الدفاع الأول عن لبنان، سيكون أيضًا نموذجًا لتماسك العسكريين القدامى واستثمار طاقاتهم وخبراتهم.

بدوره، شدّد نائب رئيس الرابطة العميد المتقاعد مارون بدر على ضرورة تعديل نظام الرابطة لتصبح ضمانة حقيقية، هدفها حماية حقوق المتقاعدين وتحقيق العدالة. أما العميد المتقاعد بسام ياسين فأشاد باللقاء، معتبرًا أن اتحاد العسكريين حقق إنجازات، أبرزها الانتخابات الأخيرة، داعيًا جميع المتقاعدين إلى الانتساب للرابطة.

من جهته، قال العميد شامل روكز إنه "سعيد بوجوده على أرض الجنوب التي تعطي كرامة لكل لبنان"، مؤكدًا أن قدامى العسكريين ليسوا "متقاعدين" بل أصحاب تاريخ وتضحيات ورؤية لمستقبل الوطن، مشددًا أن قوة الرابطة في وحدة أعضائها وتكاتفهم.
 
(الوكالة الوطنية)
 
