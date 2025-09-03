لقاء الجنوب: العسكريون المتقاعدون يجددون العهد لحماية الحقوق والكرامة

Advertisement

نظمت رابطة قدماء القوى المسلحة وتجمع المتقاعدين العسكريين في الجنوب والنبطية لقاء بعنوان "لقاء الجنوب" مع رئيس الرابطة العميد المغوار المتقاعد ، في قاعة مركز كامل يوسف جابر الثقافي في ، بحضور حشد من الضباط والعسكريين المتقاعدين.بعد دقيقة صمت عن أرواح والنشيد الوطني، ألقى العميد المتقاعد بسام عويدات كلمة أكد فيها أن الجنوب، كما كان الأول عن ، سيكون أيضًا نموذجًا لتماسك العسكريين القدامى واستثمار طاقاتهم وخبراتهم.بدوره، شدّد الرابطة العميد المتقاعد مارون بدر على ضرورة تعديل نظام الرابطة لتصبح ضمانة حقيقية، هدفها حماية حقوق المتقاعدين وتحقيق العدالة. أما العميد المتقاعد بسام ياسين فأشاد باللقاء، معتبرًا أن اتحاد العسكريين حقق إنجازات، أبرزها الانتخابات الأخيرة، داعيًا جميع المتقاعدين إلى الانتساب للرابطة.، قال العميد شامل روكز إنه "سعيد بوجوده على أرض الجنوب التي تعطي كرامة لكل لبنان"، مؤكدًا أن قدامى العسكريين ليسوا "متقاعدين" بل أصحاب تاريخ وتضحيات ورؤية لمستقبل الوطن، مشددًا أن قوة الرابطة في وحدة أعضائها وتكاتفهم.