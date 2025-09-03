Advertisement

لبنان

السيّدة ميّ ميقاتي عن ليلى سعد: تركت بصمة وكانت متواضعة ومحبّة

Lebanon 24
03-09-2025 | 10:23
استذكرت إدارة مدرسة "سابس" في فيديو، رئيستها السابقة السيّدة ليلى سعد، التي غيّبها الموت قبل أيّام.

وتحدّثت السيّدة ميّ ميقاتي عقيلة الرئيس نجيب ميقاتي عن الراحلة، وقالت عنها "تركت بصمة بأنّ التعليم هو الذي يجعل العالم مكاناً جيّدا للعيش".

وأضافت السيّدة ميقاتي: "نحن كمؤسسة ميقاتي، نُحاول أنّ نتّبع ما ألهمتنا به، في بناء المدارس والجامعات".

وختمت قائلة: "إنّها السيّدة سعد، إنّها إمرأة فريدة، إنّها صارمة، ورقيقة، متواضعة، ومُحبّة".

وتجدر الإشارة إلى أنّ السيّدة سعد كان لها دور كبير في تعليم الأجيال، وهي أرملة النائب السابق شارل سعد.

وفي عام 1981، توّلت سعد الحائزة على درجة البكالوريوس في التّربية واللّغة الإنكليزيّة من الجامعة الأميركيّة في بيروت رئاسة مدرسة الشويفات الدوليّة، وقادتها على الرّغم من التحدّيات الكبيرة، وأشرفت على نهضتها، لتصبح المدرسة واحدةً من أبرز المؤسّسات التعليميّة الرّائدة في لبنان.

وواصلت سعد بالتعاون مع رالف بستاني شريكها في المؤسّسة،  بناء المؤسّسة لتصبح شبكةَ مدارس عالميّةً تحمل اسم "SABIS". 

وتمتدّ هذه الشّبكة عبر 5 قارّات، وتُعلّم أكثر من 70000 تلميذ في القطاعَين العامّ والخاصّ.

وساهمت سعد في أعمال خيريّة عديدة في مجالاتٍ مختلفة، وحصلت على العديد من الجوائز والأوسمة.

وكانت عضوًا مؤسّساً في نادي رؤساء الجامعة الأميركيّة في بيروت، وقلّدها أكثر من رئيس جمهوريّة لبنانيّ ميداليّاتٍ تقديرًا لأعمالها، ومُنحت الدّكتوراه الفخريّة من الجامعة اللّبنانيّة الأميركيّة "LAU".
 
 
