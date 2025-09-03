تخريج دفعة فوج حرس بيروت.. وعبود ممثلًا الحجار

Advertisement

بالتعاون مع قيادة فوج حرس مدينة و Kital System International، أقامت الأكاديمية العلمية الدولية للتربية البدنية والرياضة ISAPES، حفل تخريج عناصر من فوج الحرس أنهوا دورة تدريبية بعنوان "الشرطة المجتمعية"، في فندق Voco Beirut Central District – IHG، وذلك برعاية والبلديات العميد أحمد ممثلا بمحافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود، وحضور شخصيات رسمية وقضائية وعسكرية وأمنية وحقوقية واعلامية واجتماعية.استهل الحفل بالنشيد الوطني، ثم كلمة ممثل راعي الحفل عبود حيث أشار فيها إلى أن "فوج حرس بيروت وضع على السكة الصحيحة لناحية التدريب والتجهيز والتطوير لتنفيذ المهمات والدوريات في مدينة بيروت"، مؤكدا أن "وزير الداخلية والبلديات أعطى تعليماته الى للتعاون المشترك بين شرطة بيروت في قوى الامن الداخلي وفوج حرس بيروت".وطمأن "أهالي وسكان العاصمة الى أن الأيام المقبلة ستحمل الطمأنينة والأمن للمدينة"، معلنا "فتح دورة تطويع لصالح فوج حرس بيروت لزيادة العديد نظرا للحاجة الملحة الى ذلك، ليكون بإمكانهم القيام بالمهمات المطلوبة منهم على أكمل وجه".بدوره، قال قائد فوج الحرس العميد عباس : "ان مرحلة تأهيل العناصر هي ضمن إطار رؤيتنا لتطوير قدراتهم وتعزيز مفهوم الشراكة الحقيقية بينهم وبين المواطنين في بيروت، بحيث يصبح العنصر أكثر قربا من الناس وأكثر قدرة على خدمتهم وحمايتهم، استنادا الى قيم الاحترام المتبادل".وأضاف: "الهدف هنا أن يشعر المواطن البيروتي بالأمان ويدرك بأن فوج حرس مدينة بيروت ليس مجرد فوج حرس تقليدي يقوم على حراسة الحدائق فقط، إنما هو جزء من النسيج الأهلي في المدينة يتعاون مع الجميع لحماية العاصمة وضمان أمنها وازدهارها".أما رئيس أكاديمية Kital System المدرب الدولي إيلي بيطار، فشدد على "أهمية من خلال الدروس العملية وطرق الدفاع عن النفس التي خضع لها العناصر لحماية أنفسهم وحماية المواطنين خلال تنفيذ المهمات".بدورها توجهت رئيسة اكاديمية ISAPES منى حرب الكبي الى المتخرجين بالقول: "أنتم رسالة أمل لمدينة بيروت تبنون من خلالها مفاهيم حديثة في العمل الامني المجتمعي المبني على التواصل مع الناس وبناء جسر الثقة لتكونوا نموذجا للقوة ورمزا للانضباط والمسؤولية المجتمعية".، أشار مدير البرنامج التدريبي العميد فادي الكبي الى أن "البرنامج اعتمد "نموذج SARA " الذي يرمز كل حرف فيه الى عمل أو مهمة معينة سيتبعها العناصر في عملهم خلال المهمات"، لافتا الى ان "التدريب والتطوير الذي يقوم به العناصر ما هو الا بذرة يتم زرعها في أرض مدينة بيروت والقطاف آت مع الدورات اللاحقة".