لبنان

لبنان يشارك في مؤتمر استدامة النقل البحري في جدة

Lebanon 24
03-09-2025 | 10:53
بدعوة رسمية من وزارة النقل السعودية، شارك مدير عام النقل البري والبحري الدكتور أحمد تامر، في فعاليات اليوم الأول من مؤتمر استدامة النقل البحري المنعقد في مدينة جدة، والذي افتتحه وزير النقل السعودي، بمشاركة واسعة من وزراء ومسؤولي النقل في مختلف الدول، بالإضافة إلى ممثلين عن المنظمة البحرية الدولية.
وأشار بيان للمديرية العامة للنقل البري والبحري إلى أن تامر التقى على هامش المؤتمر، رئيس الهيئة العامة للموانئ السعودية المهندس سليمان المزروع، في اجتماع خُصص لبحث أطر التعاون في مجال النقل البحري بين لبنان والمملكة. وطرح تامر خلال الاجتماع عدة ملفات أساسية، من أبرزها:
- طلب مساعدة السعودية في جميع المجالات المتعلقة بتفتيش السفن ضمن تفاهمات مذكرتي الرياض والبحر المتوسط.
- الاعتراف بالشهادات البحرية المتبادلة بين البلدين.
- الاستفادة من خبرة المملكة في التعامل مع المواد الخطرة.

ولفت البيان إلى أن الجانب السعودي أبدى كل الدعم والتأييد والإرادة الأكيدة لمساعدة لبنان في مختلف مجالات النقل البحري، وتم الاتفاق على تنسيق المواقف في كافة القضايا المطروحة أمام المنظمة البحرية الدولية، لا سيما ما يرتبط باتفاقية ماربول والتعديلات المقترحة على انبعاثات الكربون، حيث انضم لبنان إلى ورقة العمل المقدمة من المملكة بهذا الخصوص.

كما عقد تامر على هامش المؤتمر سلسلة اجتماعات مع مدراء النقل البحري في كل من مصر، الأردن، اليمن، وتركيا، بهدف تعزيز التعاون الإقليمي وتبادل الخبرات في مختلف جوانب النقل البحري، بما يسهم في رفع كفاءة العمليات البحرية ودعم السلامة والاستدامة في المنطقة.

وأوضح البيان أن تامر أكد أن مشاركة لبنان في هذا المؤتمر تمثل فرصة استراتيجية لتبادل الخبرات الدولية، وتعزيز العلاقات الثنائية والإقليمية في قطاع النقل البحري، ومواكبة المعايير العالمية الحديثة. وأشار إلى أن لبنان ملتزم بالعمل مع شركائه الإقليميين والدوليين لتطوير بنيته التحتية البحرية، وتعزيز موقعه على الخريطة البحرية العالمية.
