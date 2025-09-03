Advertisement

لبنان

آخر خبر عن غارة الخرايب.. بيانٌ من "الصحة"

Lebanon 24
03-09-2025 | 11:13
أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة العامة في بيان، اليوم الأربعاء، أنّ غارة العدو الإسرائيلي على بلدة الخرايب جنوب لبنان أدت إلى سقوط شهيد.
كذلك، ذكر البيان أن الغارة أدت إلى سقوط جريح جرى نقله إلى المُستشفى للمعالجة.
 
 
وكان العدو الإسرائيلي أقدم على قصف منزل ومحلات تجارية في البلدة، ما أدى إلى دمار كبير في نقطة الإستهداف.
 
 
 
 
 
