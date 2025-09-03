28
غادر منزله ولم يعد... يعاني من هذا المرض واختفى منذ أيام
Lebanon 24
03-09-2025
|
11:19
A-
A+
صــدر عــــن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة البــــــلاغ التّالــــــي:
تُعمِّم المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي، بناءً على إشارة
القضاء
المختص، صورة المدعو:
بطرس
عزريا حنّا
درويش
(مواليد عام 1949، عراقي)
الذي غادر بتاريخ 3-9-2025، منزله الكائن في محلّة سدّ البوشريّة، إلى جهةٍ مجهولة، ولم يَعُد لغاية تاريخه. علمًا أنّه يعاني من مرض الزهايمر.
لذلك، يُرجى من الذين شاهدوه ولديهم أي معلومات عنه أو عن مكانه، الاتّصال بفصيلة الجديدة في وحدة الدّرك الإقليمي، على الرّقم: 884326 -01، للإدلاء بما لديهم من معلومات.
