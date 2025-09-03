28
o
بيروت
31
o
طرابلس
24
o
صور
30
o
جبيل
28
o
صيدا
30
o
جونية
22
o
النبطية
20
o
زحلة
22
o
بعلبك
19
o
بشري
25
o
بيت الدين
24
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
عون استقبل المديرة العامة لـ"الأونيسكو": لبنان يشكل جسراً حضارياً بين الشرق والغرب
Lebanon 24
03-09-2025
|
11:26
A-
A+
photos
0
A+
A-
أكد رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، خلال استقباله بعد ظهر اليوم في
قصر بعبدا
المديرة العامة لمنظمة "الاونيسكو" السيدة أودري أزوليه، في حضور وزير الثقافة غسان سلامه، "أنّ
لبنان
بتاريخه العريق وتنوّعه الثقافي يشكّل جسراً حضارياً بين الشرق والغرب"، مشيراً إلى أنّ لبنان ملتزم العمل مع منظمة الاونيسكو لحماية التراث الثقافي والحفاظ على المواقع الأثرية
اللبنانية
المدرَجة على قائمة التراث العالمي.
Advertisement
وشكر
الرئيس عون
السيدة أزوليه على دعمها الدائم للبنان منذ تسلمها مسؤولياتها في منظمة "الاونيسكو" وللمشاريع التي نفذتها المنظمة وتلك التي تنوي تنفيذها لا سيما إعادة تأهيل التياترو الكبير ومحطة
القطار
في مار مخايل.
كذلك، قدر الرئيس عون الدور الرائد لمنظمة "الاونيسكو" في مجال التعليم، خصوصا مع التحديات التي يواجهها قطاع التعليم اللبناني.
وخلال الاجتماع الذي حضرته إلى الوزير سلامة، الرئيسة الجديدة لبعثة لبنان لدى "الاونيسكو" السفيرة هند درويش، أشار الرئيس عون إلى أهمية الاستثمار في الشباب اللبناني وتنمية قدراتهم في العلوم والتكنولوجيا.
وكانت السيدة أزوليه أعربت عن سعادتها لزيارة لبنان بعد خمس سنوات مؤكدة على دعم "الاونيسكو" للبنان في المجالات كافة، مبدية رغبتها في أن يكون التعاون مع لبنان قويا وملموسا.
ولفتت إلى اختيار "الاونيسكو" ترميم موقعين رمزيين في
بيروت
بالتعاون مع السلطات اللبنانية ووزارة الثقافة، وهما محطة القطار في مار مخايل ومبنى التياترو الكبير في الوسط التجاري.
وقالت أزوليه أن العمل مستمر لتأمين التمويل اللازم لتحويل هذين المبنيين إلى معلمين ثقافيين، مؤكدة اهتمام "الأونيسكو" في دعم الفنون البصرية والحرف اليدوية في صور وبعلبك، لافتة إلى الرعاية التي قدمتها المنظمة للطلاب اللبنانيين من خلال تأهيل مؤسسات تعليمية تضررت في الأحداث، إضافة إلى المساهمة في ترميم مؤسسات ثقافية.
ورحبت السيدة أزوليه بتعيين
الحكومة اللبنانية
للسفيرة درويش في مقر المنظمة في
باريس
متمنية لها التوفيق في مهامها الجديدة.
مواضيع ذات صلة
سلام يستقبل الكاظمي ويقيم مأدبة عشاء على شرف مديرة "الأونيسكو"
Lebanon 24
سلام يستقبل الكاظمي ويقيم مأدبة عشاء على شرف مديرة "الأونيسكو"
03/09/2025 22:21:12
03/09/2025 22:21:12
Lebanon 24
Lebanon 24
برّاك: أنتم لؤلؤة المتوسط ولبنان الجسر بين الشرق والغرب وشعب هذا البلد الاكثر صمودا وبالتالي نقول لكم أنتم تريدون ونحن مستعدون للمساعدة
Lebanon 24
برّاك: أنتم لؤلؤة المتوسط ولبنان الجسر بين الشرق والغرب وشعب هذا البلد الاكثر صمودا وبالتالي نقول لكم أنتم تريدون ونحن مستعدون للمساعدة
03/09/2025 22:21:12
03/09/2025 22:21:12
Lebanon 24
Lebanon 24
عون استقبل القصاب ووفدًا من "لبنان القوي": وحدة لبنان تحمي سيادته
Lebanon 24
عون استقبل القصاب ووفدًا من "لبنان القوي": وحدة لبنان تحمي سيادته
03/09/2025 22:21:12
03/09/2025 22:21:12
Lebanon 24
Lebanon 24
الرئيس عون استقبل مدير مكتب لبنان في مركز جنيف لحوكمة قطاع الأمن
Lebanon 24
الرئيس عون استقبل مدير مكتب لبنان في مركز جنيف لحوكمة قطاع الأمن
03/09/2025 22:21:12
03/09/2025 22:21:12
Lebanon 24
Lebanon 24
الحكومة اللبنانية
الرئيس عون
قصر بعبدا
اللبنانية
الجمهوري
رئيس عون
جمهورية
بيروت
تابع
قد يعجبك أيضاً
جولة لقائد الكتيبة الفرنسية في بحر صور بدعوة من البلدية
Lebanon 24
جولة لقائد الكتيبة الفرنسية في بحر صور بدعوة من البلدية
15:10 | 2025-09-03
03/09/2025 03:10:30
Lebanon 24
Lebanon 24
قصف إسرائيليّ.. غارات عنيفة على عدلون وطيرحرفا
Lebanon 24
قصف إسرائيليّ.. غارات عنيفة على عدلون وطيرحرفا
14:58 | 2025-09-03
03/09/2025 02:58:15
Lebanon 24
Lebanon 24
نديم الجميّل: على الجيش والقوى الأمنية أن يباشروا فوراً بتطبيق قرار حصر السلاح
Lebanon 24
نديم الجميّل: على الجيش والقوى الأمنية أن يباشروا فوراً بتطبيق قرار حصر السلاح
14:43 | 2025-09-03
03/09/2025 02:43:24
Lebanon 24
Lebanon 24
"رسالة دعم".. لودريان في بيروت خلال هذا الموعد
Lebanon 24
"رسالة دعم".. لودريان في بيروت خلال هذا الموعد
14:38 | 2025-09-03
03/09/2025 02:38:58
Lebanon 24
Lebanon 24
مقدمات نشرات الأخبار المسائية
Lebanon 24
مقدمات نشرات الأخبار المسائية
14:32 | 2025-09-03
03/09/2025 02:32:42
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
أحد أشهر الفنادق في بيروت يُعيد فتح أبوابه قريباً
Lebanon 24
أحد أشهر الفنادق في بيروت يُعيد فتح أبوابه قريباً
02:45 | 2025-09-03
03/09/2025 02:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ارتفاع لافت في اسعار العقارات في قضاءين
Lebanon 24
ارتفاع لافت في اسعار العقارات في قضاءين
01:45 | 2025-09-03
03/09/2025 01:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
وهاب يُحذّر: شدوا الأحزمة.. أسابيع صعبة
Lebanon 24
وهاب يُحذّر: شدوا الأحزمة.. أسابيع صعبة
07:38 | 2025-09-03
03/09/2025 07:38:04
Lebanon 24
Lebanon 24
متري يصعّد ويرد: لن استقيل وما قاله سلام تأكيد لكلامي
Lebanon 24
متري يصعّد ويرد: لن استقيل وما قاله سلام تأكيد لكلامي
09:01 | 2025-09-03
03/09/2025 09:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو... طائرة عسكريّة أميركيّة هبطت في مطار رياق
Lebanon 24
بالفيديو... طائرة عسكريّة أميركيّة هبطت في مطار رياق
10:48 | 2025-09-03
03/09/2025 10:48:27
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
15:10 | 2025-09-03
جولة لقائد الكتيبة الفرنسية في بحر صور بدعوة من البلدية
14:58 | 2025-09-03
قصف إسرائيليّ.. غارات عنيفة على عدلون وطيرحرفا
14:43 | 2025-09-03
نديم الجميّل: على الجيش والقوى الأمنية أن يباشروا فوراً بتطبيق قرار حصر السلاح
14:38 | 2025-09-03
"رسالة دعم".. لودريان في بيروت خلال هذا الموعد
14:32 | 2025-09-03
مقدمات نشرات الأخبار المسائية
14:28 | 2025-09-03
هذا سيناريو جلسة الحكومة الجمعة.. ماذا ستشهد؟
فيديو
بالأرقام.. لبنان في أسوأ مرحلة
Lebanon 24
بالأرقام.. لبنان في أسوأ مرحلة
04:30 | 2025-08-31
03/09/2025 22:21:12
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. روسيا تُغرق سفينة أوكرانية
Lebanon 24
بالفيديو.. روسيا تُغرق سفينة أوكرانية
02:23 | 2025-08-29
03/09/2025 22:21:12
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. برّاك يعلّق على كلمة "animalistic"
Lebanon 24
بالفيديو.. برّاك يعلّق على كلمة "animalistic"
06:09 | 2025-08-28
03/09/2025 22:21:12
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24