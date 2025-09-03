Advertisement

لبنان

عون استقبل المديرة العامة لـ"الأونيسكو": لبنان يشكل جسراً حضارياً بين الشرق والغرب

Lebanon 24
03-09-2025 | 11:26
A-
A+
Doc-P-1412458-638925210763156155.jpg
Doc-P-1412458-638925210763156155.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أكد رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، خلال استقباله بعد ظهر اليوم في قصر بعبدا المديرة العامة لمنظمة "الاونيسكو" السيدة أودري أزوليه،  في حضور وزير الثقافة غسان سلامه، "أنّ لبنان بتاريخه العريق وتنوّعه الثقافي يشكّل جسراً حضارياً بين الشرق والغرب"، مشيراً إلى أنّ لبنان ملتزم العمل مع منظمة الاونيسكو لحماية التراث الثقافي والحفاظ على المواقع الأثرية اللبنانية المدرَجة على قائمة التراث العالمي.
Advertisement
 

وشكر الرئيس عون السيدة أزوليه على دعمها الدائم للبنان منذ تسلمها مسؤولياتها في منظمة "الاونيسكو" وللمشاريع التي نفذتها المنظمة وتلك التي تنوي تنفيذها لا سيما إعادة تأهيل التياترو الكبير ومحطة القطار في مار مخايل.
 
 
كذلك، قدر الرئيس عون الدور الرائد لمنظمة "الاونيسكو" في مجال التعليم، خصوصا مع التحديات التي يواجهها قطاع التعليم اللبناني.
 

وخلال الاجتماع الذي حضرته إلى الوزير سلامة، الرئيسة الجديدة لبعثة لبنان لدى "الاونيسكو" السفيرة هند درويش، أشار الرئيس عون إلى أهمية الاستثمار في الشباب اللبناني وتنمية قدراتهم في العلوم والتكنولوجيا. 
 

وكانت السيدة أزوليه أعربت عن سعادتها لزيارة لبنان بعد خمس سنوات مؤكدة على دعم "الاونيسكو" للبنان في المجالات كافة، مبدية رغبتها في أن يكون التعاون مع لبنان قويا وملموسا.
 
 
ولفتت إلى اختيار "الاونيسكو" ترميم موقعين رمزيين في بيروت بالتعاون مع السلطات اللبنانية ووزارة الثقافة، وهما محطة القطار في مار مخايل ومبنى التياترو الكبير في الوسط التجاري.
 
 
وقالت أزوليه أن العمل مستمر لتأمين التمويل اللازم لتحويل هذين المبنيين إلى معلمين ثقافيين، مؤكدة اهتمام "الأونيسكو" في دعم الفنون البصرية والحرف اليدوية في صور وبعلبك، لافتة إلى الرعاية التي قدمتها المنظمة للطلاب اللبنانيين من خلال تأهيل مؤسسات تعليمية تضررت في الأحداث، إضافة إلى المساهمة في ترميم مؤسسات ثقافية.
 

ورحبت السيدة أزوليه بتعيين الحكومة اللبنانية للسفيرة درويش في مقر المنظمة في باريس متمنية لها التوفيق في مهامها الجديدة.

مواضيع ذات صلة
سلام يستقبل الكاظمي ويقيم مأدبة عشاء على شرف مديرة "الأونيسكو"
lebanon 24
03/09/2025 22:21:12 Lebanon 24 Lebanon 24
برّاك: أنتم لؤلؤة المتوسط ولبنان الجسر بين الشرق والغرب وشعب هذا البلد الاكثر صمودا وبالتالي نقول لكم أنتم تريدون ونحن مستعدون للمساعدة
lebanon 24
03/09/2025 22:21:12 Lebanon 24 Lebanon 24
عون استقبل القصاب ووفدًا من "لبنان القوي": وحدة لبنان تحمي سيادته
lebanon 24
03/09/2025 22:21:12 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس عون استقبل مدير مكتب لبنان في مركز جنيف لحوكمة قطاع الأمن
lebanon 24
03/09/2025 22:21:12 Lebanon 24 Lebanon 24

الحكومة اللبنانية

الرئيس عون

قصر بعبدا

اللبنانية

الجمهوري

رئيس عون

جمهورية

بيروت

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
15:10 | 2025-09-03
14:58 | 2025-09-03
14:43 | 2025-09-03
14:38 | 2025-09-03
14:32 | 2025-09-03
14:28 | 2025-09-03
فيديو
lebanon 24
04:30 | 2025-08-31 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24