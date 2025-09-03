Advertisement

لبنان

قائد الجيش استقبل السفير الفرنسي والملحق العسكري الأميركي

Lebanon 24
03-09-2025 | 11:33
استقبل قائد الجيش العماد رودولف هيكل، بمكتبه، في اليرزة، السفير الفرنسي هيرفيه ماغرو، يرافقه الملحق العسكري العقيد برونو كوستانتيني، وتناول البحث الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة.
وكذلك، استقبل الملحق العسكري الأميركي في لبنان العقيد جايسون بالكناب، بمناسبة تسلم مهامه الجديدة.
 
 
 
 
 
 
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24