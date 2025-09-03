Advertisement

لبنان

ميقاتي بحث مع السفيرة الأميركية الجهود الرامية لتثبيت وقف إطلاق النار في جنوب لبنان

Lebanon 24
03-09-2025 | 11:43
إستقبل الرئيس نجيب ميقاتي سفيرة الولايات المتحدة الاميركية ليزا جونسون بعد ظهر اليوم في دارته، في زيارة وداعية لمناسبة قرب انتهاء مهامها في لبنان.
وتم خلال اللقاء بحث الاوضاع الراهنة في لبنان والعلاقات بين البلدين والجهود الرامية الى تثبيت وقف اطلاق النار في جنوب لبنان.
 

وعرض الرئيس ميقاتي مع السفيرة الجهود التي بذلت خلال الحكومة التي تولاها  للتوصل الى وقف اطلاق النار وكيفية مواصلة الجهود لتثبيت الاستقرار في لبنان.


سفير تركيا
 

كذلك، استقبل الرئيس ميقاتي سفير تركيا في لبنان مرات لوتيم وبحث معه العلاقات بين البلدين.
 
 
 
