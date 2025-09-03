ميقاتي بحث مع السفيرة الأميركية الجهود الرامية لتثبيت وقف إطلاق النار في جنوب لبنان

إستقبل سفيرة الاميركية ليزا جونسون بعد ظهر اليوم في دارته، في زيارة وداعية لمناسبة قرب انتهاء مهامها في .

وتم خلال اللقاء بحث الاوضاع الراهنة في لبنان والعلاقات بين البلدين والجهود الرامية الى تثبيت وقف اطلاق النار في .



وعرض مع السفيرة الجهود التي بذلت خلال الحكومة التي تولاها للتوصل الى وقف اطلاق النار وكيفية مواصلة الجهود لتثبيت الاستقرار في لبنان.





