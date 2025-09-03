جعجع نعى الرفاعي: لبنان خسر قامة وطنية وقانونية

صدر عن " " ، البيان التالي: بغياب النائب السابق الدكتور يفقد أحد رجالاته الذي جمع بين القانون والسياسة والالتزام الوطني والاستقامة في ممارسة الشأن العام. لقد ترك بصمة واضحة في مسيرته الأكاديمية والحقوقية والسياسية. بخسارته يخسر لبنان قامة وطنية وقانونية. تعازينا القلبية لذويه وأحبائه، راجين له ولعائلته الصبر والعزاء".

Advertisement