لبنان
جعجع نعى الرفاعي: لبنان خسر قامة وطنية وقانونية
Lebanon 24
03-09-2025
|
11:42
صدر عن
رئيس حزب
"
القوات اللبنانية
"
سمير جعجع
، البيان التالي: بغياب النائب السابق الدكتور
حسن الرفاعي
يفقد
لبنان
أحد رجالاته الذي جمع بين القانون والسياسة والالتزام الوطني والاستقامة في ممارسة الشأن العام. لقد ترك بصمة واضحة في مسيرته الأكاديمية والحقوقية والسياسية. بخسارته يخسر لبنان قامة وطنية وقانونية. تعازينا القلبية لذويه وأحبائه، راجين له
الرحمة
ولعائلته الصبر والعزاء".
