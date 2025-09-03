Advertisement

لبنان

السباق السنوي للجيش ينطلق برعاية هيكل

Lebanon 24
03-09-2025 | 12:31
ينظم المركز العالي للرياضة العسكرية، برعاية قائد الجيش العماد رودولف هيكل، وبإشراف الاتحاد اللبناني لألعاب القوى، سباق الجيش تحت شعار "مع بعض منوصل"، الأحد في 28 الحالي، السابعة والنصف صباحا، في النادي العسكري – بيروت، المنارة. (الوكالة الوطنية)
الاتحاد اللبناني لألعاب القوى

الاتحاد اللبناني

الوكالة الوطنية

رودولف هيكل

نظم المركز

قائد الجيش

youtube

المنارة

جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24