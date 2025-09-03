الحريري نعى الرفاعي: اليوم خسرنا "حارس الجمهورية"

نعى المرجع الدستوري الراحل ، وكتب عبر حسابه على منصة "اكس": "خسرنا اليوم "حارس الجمهورية" الذي أفنى عمره في رسم الحدود الوطنية للدستور والقوانين. رحم الله العلامة حسن وعزاؤنا أولا للبنان ثم لعائلته ولكل عارفيه ومحبيه. ويبقى أملنا بديمومة الإرث الذي خلفه راحلنا الكبير".

