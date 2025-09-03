Advertisement

لبنان

الحريري نعى الرفاعي: اليوم خسرنا "حارس الجمهورية"

Lebanon 24
03-09-2025 | 12:59
A-
A+
Doc-P-1412499-638925266313206050.jpg
Doc-P-1412499-638925266313206050.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
نعى الرئيس سعد الحريري المرجع الدستوري الراحل حسن الرفاعي، وكتب عبر حسابه على منصة "اكس": "خسرنا اليوم "حارس الجمهورية" الذي أفنى عمره في رسم الحدود الوطنية للدستور والقوانين. رحم الله العلامة حسن الرفاعي وعزاؤنا أولا للبنان ثم لعائلته ولكل عارفيه ومحبيه. ويبقى أملنا بديمومة الإرث الذي خلفه راحلنا الكبير".
Advertisement
 


مواضيع ذات صلة
النواب ينعون الرفاعي: حارس الجمهورية ومرجع الدستور والقانون
lebanon 24
04/09/2025 01:34:05 Lebanon 24 Lebanon 24
جعجع نعى الرفاعي: لبنان خسر قامة وطنية وقانونية
lebanon 24
04/09/2025 01:34:05 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي نعى الرفاعي: كان مرجعاً دستورياً وقانونياً بارزاً
lebanon 24
04/09/2025 01:34:05 Lebanon 24 Lebanon 24
الحريري: برحيل زياد الرحباني يخسر لبنان قيمة فنية وموسيقية عالمية
lebanon 24
04/09/2025 01:34:05 Lebanon 24 Lebanon 24

الرئيس سعد الحريري

حسن الرفاعي

الرئيس سعد

الجمهوري

الحريري

الرفاعي

جمهورية

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:58 | 2025-09-03
16:57 | 2025-09-03
16:46 | 2025-09-03
16:33 | 2025-09-03
16:31 | 2025-09-03
16:18 | 2025-09-03
فيديو
lebanon 24
04:30 | 2025-08-31 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24