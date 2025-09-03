ضبط كميات كبيرة من السجائر والمعسّل المهرّب والمزوّر في البقاع

Advertisement

اعلنت إدارة حصر التبغ والتنباك " " في بيان، انها "تواصل جهودها لمكافحة المصنوعات التبغية المهرّبة والمزورّة، ونفّذ جهازها لمكافحة التهريب في هذا الإطار عمليات دهم في وبعلبك في .وأسفرت هذه المداهمات عن ضبط كميات من السجائر المهرّبة والمعسّل المهرّب والمزوّر، بالإضافة الى ضبط ورشة مع كامل المعدات لتزوير المعسل.وسُطّرت محاضر ضبط بالمخالفين ينظر فيها المختص".