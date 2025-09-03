Advertisement

لبنان

ضبط كميات كبيرة من السجائر والمعسّل المهرّب والمزوّر في البقاع

Lebanon 24
03-09-2025 | 13:01
A-
A+

Doc-P-1412500-638925266378841568.png
Doc-P-1412500-638925266378841568.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
اعلنت إدارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية "الريجي" في بيان، انها "تواصل جهودها لمكافحة المصنوعات التبغية المهرّبة والمزورّة، ونفّذ جهازها لمكافحة التهريب في هذا الإطار عمليات دهم في بريتال وبعلبك في البقاع.
Advertisement

وأسفرت هذه المداهمات عن ضبط كميات من السجائر المهرّبة والمعسّل المهرّب والمزوّر، بالإضافة الى ضبط ورشة مع كامل المعدات لتزوير المعسل.

وسُطّرت محاضر ضبط بالمخالفين ينظر فيها القضاء المختص".
مواضيع ذات صلة
سلوم: لعدم إستغلال أزمة إنقطاع الدواء للسماح بإدخال الدواء المهرب والمزور إلى لبنان
lebanon 24
04/09/2025 01:34:13 Lebanon 24 Lebanon 24
ناصر الدين: سنطلق حملة وطنية ضد الدواء المزوّر والمهرب
lebanon 24
04/09/2025 01:34:13 Lebanon 24 Lebanon 24
في هذه المناطق.. إتلاف كميات كبيرة من الحشيشة
lebanon 24
04/09/2025 01:34:13 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الصحة السوري: القافلة الطبية التي ستدخل محافظة السويداء تحمل كميات كبيرة من الأدوية والمستلزمات الإسعافية
lebanon 24
04/09/2025 01:34:13 Lebanon 24 Lebanon 24

اللبنانية

القضاء ا

البقاع

بريتال

الريجي

القضاء

لبنان

بعلبك

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:58 | 2025-09-03
16:57 | 2025-09-03
16:46 | 2025-09-03
16:33 | 2025-09-03
16:31 | 2025-09-03
16:18 | 2025-09-03
فيديو
lebanon 24
04:30 | 2025-08-31 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24