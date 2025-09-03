بعد اشتباكات برج البراجنة.. نداء من قائد الأمن الوطني الفلسطيني

تعليقاً على اشتباكات مخيم ، اليوم الأربعاء، تواصل " " مع قائد الوطني الفلسطيني في والشتات اللواء العبد إبراهيم خليل، وقال في تصريح إنه "آن الأوان لجميع الفصائل في المخيمات أن تُبادر إلى تسليم سلاحها، وأن يكون بيد الشرعية الفلسطينية في المخيمات الممثلة بقوات الأمن الوطني التي تنسق مع ".

Advertisement



وأسِف خليل للإشتباكات التي شهدها المخيم مساء اليوم، مؤكداً أنَّه "على الجميع المبادرة للتنازل عن سلاحه حفاظاً على أمن المخيمات وساكنيها وقاطنيها"، مشيراً إلى أنه على كافة الفصائل أن تحذو حذو حركة "فتح" التي بادرت إلى تسليم سلاحها للدولة ، وذلك من أجل تثبيت الأمن والأمان.