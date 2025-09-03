Advertisement

لبنان

بعد اشتباكات برج البراجنة.. نداء من قائد الأمن الوطني الفلسطيني

خاص "لبنان 24"

03-09-2025 | 13:33
تعليقاً على اشتباكات مخيم برج البراجنة، اليوم الأربعاء، تواصل "لبنان24" مع قائد قوات الأمن الوطني الفلسطيني في فلسطين والشتات اللواء العبد إبراهيم خليل، وقال في تصريح إنه "آن الأوان لجميع الفصائل الفلسطينية في المخيمات أن تُبادر إلى تسليم سلاحها، وأن يكون بيد الشرعية الفلسطينية في المخيمات الممثلة بقوات الأمن الوطني التي تنسق مع الدولة اللبنانية".
وأسِف خليل للإشتباكات التي شهدها المخيم مساء اليوم، مؤكداً أنَّه "على الجميع المبادرة للتنازل عن سلاحه حفاظاً  على أمن المخيمات وساكنيها وقاطنيها"، مشيراً إلى أنه على كافة الفصائل أن تحذو حذو حركة "فتح" التي بادرت إلى تسليم سلاحها للدولة اللبنانية، وذلك من أجل تثبيت الأمن والأمان.
 

وأوضح خليل أنَّ "ما يجري اليوم يؤكد صوابية القرارات الجريئة التي اتخذتها السلطة الفلسطينية ممثلة بالرئيس محمود عباس، والتي أكدت ضرورة تسليم السلاح في المخيمات"، مؤكداً أن "تلك القرارات أسفرت عن ارتياح كبير كما أنها تساهم في إنهاء فوضى السلاح بالتعاون مع الدولة اللبنانية التي يتم التنسيق معها بشكلٍ كامل".
المصدر: خاص "لبنان 24"
لبنان

خاص

رادار لبنان24

السلطة الفلسطينية

الدولة اللبنانية

برج البراجنة

الفلسطينية

محمود عباس

قوات الأمن

اللبنانية

البراجنة

