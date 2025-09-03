Advertisement

لبنان

الخارجية الفرنسية: ندين بحزم الإعتداء الإسرائيلي على "اليونيفيل"

Lebanon 24
03-09-2025 | 14:03
دانت الخارجية الفرنسية عبر منصة "آكس"، بـ"حزم إطلاق قنابل صوتية عبر مسيرات تابعة للقوات المسلحة الإسرائيلية على مفرزة في قوة الأمم المتحدة الموقتة اليونيفيل، في لبنان في 2 أيلول المنصرم".
