Advertisement

لبنان

هذا سيناريو جلسة الحكومة الجمعة.. ماذا ستشهد؟

Lebanon 24
03-09-2025 | 14:28
A-
A+
Doc-P-1412540-638925317919217212.jpg
Doc-P-1412540-638925317919217212.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
ذكرت معلومات صحفية، اليوم الأربعاء، أن الإتصالات مستمرة على أعلى مستويات لتأمين جلسة حكومية هادئة يوم الجمعة، مشيرة إلى أن هناك محاولات لرسم سيناريو مسبق لا يشعل الجلسة عند مناقشة خطة الجيش لحصر السلاح بيد الدولة.
Advertisement
 

وأوضحت المعلومات أن قائد الجيش العماد رودولف هيكل، سيطرح على الوزراء خطة يمكن للجيش تنفيذها وعلى الأرجح لن تتضمن جدولاً زمنياً لسحب سلاح "حزب الله" بل ستقسِّم سحبَ السلاح إلى مراحل، وسيترك وضعُ جدولٍ زمني للحكومة على أن يُفتح باب النقاش بالخطة على شكل أسئلة وأجوبة بين الوزراء وقائد الجيش.
 

المعلومات قال إنت رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون سيكون واضحاً أمام الوزراء وسيبلغهم بألا أحد يعرف تقنيات وقدرات الجيش ووسائله وطريقة عمله سوى الجيش نفسه وهو بالتالي سيحمي الخطة التي سيقترحها هيكل وسيؤيدها.
 

وأشارت المعلومات إلى أن الجلسة لن يتخللها التصويت على خطة الجيش ليس فقط تفادياً لانسحاب وزراء "أمل - حزب الله" بل لأن التصويت سبق أن حصل في جلسة 7 آب وخطة الجيش هي استكمال وتنفيذ للقرار الذي سبق واتخذ فلا حاجة للتصويت.
 

وتابعت: "المخرج سيكون بالتصريح بعد الجلسة بأن الجيش قدم خطته للحكومة وأن الحكومة ملتزمة قرارَها السابق لناحية سحب سلاح حزب الله وملتزمة بما ورد في بيانها الوزاري".
 







مواضيع ذات صلة
هل سيحضر وزراء "الثنائي" جلسة الحكومة الجمعة؟
lebanon 24
04/09/2025 01:35:22 Lebanon 24 Lebanon 24
نقل جلسة الثلاثاء إلى الجمعة إخراج لحفظ ماء وجه الحكومة و"حزب الله" معًا
lebanon 24
04/09/2025 01:35:22 Lebanon 24 Lebanon 24
تصعيد مرتقب بعد جلسة الحكومة الجمعة
lebanon 24
04/09/2025 01:35:22 Lebanon 24 Lebanon 24
ترقب لجلسة الحكومة الجمعة بشأن "حصرية السلاح وخطة الجيش"
lebanon 24
04/09/2025 01:35:22 Lebanon 24 Lebanon 24

العماد جوزاف عون

رودولف هيكل

لا أحد يعرف

قائد الجيش

جوزاف عون

حزب الله

الجمهوري

جمهورية

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:58 | 2025-09-03
16:57 | 2025-09-03
16:46 | 2025-09-03
16:33 | 2025-09-03
16:31 | 2025-09-03
16:18 | 2025-09-03
فيديو
lebanon 24
04:30 | 2025-08-31 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24