هذا سيناريو جلسة الحكومة الجمعة.. ماذا ستشهد؟

ذكرت معلومات صحفية، اليوم الأربعاء، أن الإتصالات مستمرة على أعلى مستويات لتأمين جلسة حكومية هادئة يوم الجمعة، مشيرة إلى أن هناك محاولات لرسم سيناريو مسبق لا يشعل الجلسة عند مناقشة خطة الجيش لحصر السلاح بيد الدولة.

وأوضحت المعلومات أن العماد ، سيطرح على الوزراء خطة يمكن للجيش تنفيذها وعلى الأرجح لن تتضمن جدولاً زمنياً لسحب سلاح " " بل ستقسِّم سحبَ السلاح إلى مراحل، وسيترك وضعُ جدولٍ زمني للحكومة على أن يُفتح باب بالخطة على شكل أسئلة وأجوبة بين الوزراء وقائد الجيش.



المعلومات قال إنت رئيس الجمهورية سيكون واضحاً أمام الوزراء وسيبلغهم بألا أحد يعرف تقنيات وقدرات الجيش ووسائله وطريقة عمله سوى الجيش نفسه وهو بالتالي سيحمي الخطة التي سيقترحها هيكل وسيؤيدها.



وأشارت المعلومات إلى أن الجلسة لن يتخللها التصويت على خطة الجيش ليس فقط تفادياً لانسحاب وزراء "أمل - حزب الله" بل لأن التصويت سبق أن حصل في جلسة 7 آب وخطة الجيش هي استكمال وتنفيذ للقرار الذي سبق واتخذ فلا حاجة للتصويت.



وتابعت: "المخرج سيكون بالتصريح بعد الجلسة بأن الجيش قدم خطته للحكومة وأن الحكومة ملتزمة قرارَها السابق لناحية سحب سلاح حزب الله وملتزمة بما ورد في بيانها الوزاري".