لبنان

نديم الجميّل: على الجيش والقوى الأمنية أن يباشروا فوراً بتطبيق قرار حصر السلاح

Lebanon 24
03-09-2025 | 14:43
كتب النائب نديم الجميّل مساء اليوم، عبر حسابه على منصة "إكس":
"على الجيش والقوى الأمنية أن يباشروا فوراً بتطبيق قرار حصر السلاح دون أي تردد أو مساومة، فبعد كل ما مرّ به اللبنانيون لم يعد مقبولاً أن تُفتَح معارك أو يُهدَّد أمن المواطنين من أي جهة مسلّحة كانت". 
