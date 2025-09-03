Advertisement

لبنان

جولة لقائد الكتيبة الفرنسية في بحر صور بدعوة من البلدية

Lebanon 24
03-09-2025 | 15:10
A-
A+

Doc-P-1412555-638925343781220082.jpg
Doc-P-1412555-638925343781220082.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
جال قائد الكتيبة الفرنسية العاملة في إطار قوات الطوارئ الدولية – "اليونيفيل"، العقيد أرنو كوانسي، يرافقه عدد من ضباط الكتيبة، في  بحر صور، بدعوة من رئيس بلدية صور حسن دبوق ومدير المركز اللبناني للغوص يوسف جندي.
Advertisement

وتخلّل الجولة في المركب التابع لمحمية شاطئ صور الطبيعية المنطقة الساحلية المحمية واستكشاف لجماليات أعماق البحر وما يختزنه من كنوز طبيعية وتاريخية واثرية، في رسالة دعم للسياحة البيئية وتعزيز التعاون بين المجتمع المحلي والكتيبة الفرنسية.

وأكد دبوق في كلمته أن مدينة صور "تزخر بمقومات طبيعية وسياحية فريدة"، وأن الحفاظ عليها وتعزيزها "يشكّلان أولوية لما لها من قيمة بيئية واقتصادية"، مشدداً على أهمية الشراكة مع قوات "اليونيفيل" في دعم هذه الجهود.

وتوجّه العقيد كوانسي من جهته، بكلمة شكر لبلدية صور وللمركز اللبناني للغوص هذه المبادرة، مثمّناً "حفاوة الاستقبال وما أتيح للوفد من فرصة لاكتشاف ثروة بحرية مميّزة". (الوكالة الوطنية)
مواضيع ذات صلة
لقاء في مقر اتحاد بلديات قضاء صور مع قائد الكتيبة الإيطالية
lebanon 24
04/09/2025 01:35:52 Lebanon 24 Lebanon 24
قائد الكتيبة الإيطالية - المنصوري بحث مع رئيس بلدية مجدل زون تعزيز التعاون والتواصل
lebanon 24
04/09/2025 01:35:52 Lebanon 24 Lebanon 24
هبة من الكتيبة الإيطالية الى وحدة إدارة الكوارث في اتحاد بلديات صور
lebanon 24
04/09/2025 01:35:52 Lebanon 24 Lebanon 24
قائد القطاع الغربي في "اليونيفيل" التقى رئيس بلدية صور
lebanon 24
04/09/2025 01:35:52 Lebanon 24 Lebanon 24

قوات الطوارئ الدولية

المنطقة الساحلية

الوكالة الوطنية

المجتمع المحلي

هذه المبادرة

مدير المركز

من جهته

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:58 | 2025-09-03
16:57 | 2025-09-03
16:46 | 2025-09-03
16:33 | 2025-09-03
16:31 | 2025-09-03
16:18 | 2025-09-03
فيديو
lebanon 24
04:30 | 2025-08-31 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24