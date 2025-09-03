جولة لقائد الكتيبة الفرنسية في بحر صور بدعوة من البلدية

Advertisement

جال قائد الكتيبة العاملة في إطار – "اليونيفيل"، العقيد كوانسي، يرافقه عدد من ضباط الكتيبة، في بحر صور، بدعوة من رئيس بلدية صور حسن دبوق ومدير المركز اللبناني للغوص يوسف جندي.وتخلّل الجولة في المركب التابع لمحمية شاطئ صور الطبيعية المحمية واستكشاف لجماليات أعماق البحر وما يختزنه من كنوز طبيعية وتاريخية واثرية، في رسالة دعم للسياحة البيئية وتعزيز التعاون بين والكتيبة الفرنسية.وأكد دبوق في كلمته أن مدينة صور "تزخر بمقومات طبيعية وسياحية فريدة"، وأن الحفاظ عليها وتعزيزها "يشكّلان أولوية لما لها من قيمة بيئية واقتصادية"، مشدداً على أهمية الشراكة مع قوات "اليونيفيل" في دعم هذه الجهود.وتوجّه العقيد كوانسي ، بكلمة شكر لبلدية صور وللمركز اللبناني للغوص ، مثمّناً "حفاوة الاستقبال وما أتيح للوفد من فرصة لاكتشاف ثروة بحرية مميّزة". (الوكالة الوطنية)