أمرٌ مهم تعلنه "الميدل إيست" عن طائراتها.. رئيسها يتحدّث

تحدث رئيس مجلس إدارة شركة " " عن مسألة تعطل محركات طائرات تابعة لـ"الميديل إيست"، مشيراً إلى أن "هناك 6 محركات توقفت بشكل مفاجئ في بداية الصيف، ما أدى إلى تعطل 3 طائرات".

وفي حديث تلفزيوني، أوضح أن أزمة شركة "Pratt and Whitney" المعنية بصيانة محركات الطائرات، عالمية، قائلاً إنّ "هناك 500 طائرة لشركات مختلفة متوقفة عن الطيران وليس فقط الميدل إيست".



وتابع: " كانت أمام خيارات صعبة واختارت استئجار طائرات لمواصلة العمل بدلاً من الغاء رحلات خلال الصيف والطائرات المستأجرة من ليتوانيا تخضع لأعلى معايير المواصفات الاوروبية لكن Business Class يختلف عن الـMEA".



وأكمل: "نقلت الشركة 337 ألف راكب في شهر آب و46 ألف راكب على درجة Business Class والذين تأثروا بدرجة European Business كانوا 2237 أي أقل من 5 في المئة وسنعوض عليهم بإعطائهم Miles".



وأضاف: "كنا الشركة الوحيدة التي لم تتوقف عن الطيران خلال الحروب الأخيرة والهجوم علينا لن يؤثر على خدمتنا للناس كما كنّا منذ 80 عاماً".