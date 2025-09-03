في أول تعليق... هذا ما أعلنته إسرائيل في بيان عن غارات الجنوب

زعم المتحدث الرسمي باسم الجيش ، أفيخاي أدرعي، أنّ "الجيش الإسرائيلي هاجم أهدافًا تابعة لحزب الله في ".

وفي منشور عبر منصة "إكس"، كتب أدرعي: "أغار الجيش الإسرائيلي قبل قليل على موقع لحزب الله في قرية أنصارية في جنوب تم استخدامه لتخزين آليات هندسية مخصصة لاعادة اعمار التنظيم والدفع بمخططات إرهابية".





ختم: "يشكل وجود الاليات الهندسية والكمية الصاروخية التي تم استهدافها انتهاكًا للتفاهمات بين ولبنان حيث سيواصل الجيش الاسرائيلي العمل لإزالة أي تهديد على ".