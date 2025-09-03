Advertisement

لبنان

في أول تعليق... هذا ما أعلنته إسرائيل في بيان عن غارات الجنوب

Lebanon 24
03-09-2025 | 15:41
زعم المتحدث الرسمي باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، أنّ "الجيش الإسرائيلي هاجم أهدافًا تابعة لحزب الله في جنوب لبنان".
وفي منشور عبر منصة "إكس"، كتب أدرعي: "أغار الجيش الإسرائيلي قبل قليل على موقع لحزب الله في قرية أنصارية في جنوب لبنان تم استخدامه لتخزين آليات هندسية مخصصة لاعادة اعمار التنظيم والدفع بمخططات إرهابية". 


تابع: "كما هاجم الجيش الاسرائيلي منصة صاروخية لحزب الله في منطقة الجبين". 

ختم: "يشكل وجود الاليات الهندسية والكمية الصاروخية التي تم استهدافها انتهاكًا للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان حيث سيواصل الجيش الاسرائيلي العمل لإزالة أي تهديد على دولة إسرائيل". 
