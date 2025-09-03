هل تذكرون سالي حافظ التي اقتحمت مصرفاً؟ قررت الزواج وخطيبها "ناشط"

نشرت الشابة سالي حافظ صورة لها عبر حسابها على " "، ظهرت فيه وهي تحتفل بخطوبتها من الناشط .

وتعتبر حافظ من الناشطات اللواتي برز اسمُهنّ خلال العام 2022 عندما أقدمت على اقتحام أحد المصارف لأخذ وديعة مالية من أجل علاج شقيقتها.