لبنان

هل تذكرون سالي حافظ التي اقتحمت مصرفاً؟ قررت الزواج وخطيبها "ناشط"

Lebanon 24
03-09-2025 | 16:18
نشرت الشابة اللبنانية سالي حافظ صورة لها عبر حسابها على "فيسبوك"، ظهرت فيه وهي تحتفل بخطوبتها من الناشط هادي مراد.
وتعتبر حافظ من الناشطات اللواتي برز اسمُهنّ خلال العام 2022 عندما أقدمت على اقتحام أحد المصارف لأخذ وديعة مالية من أجل علاج شقيقتها.
 
 
وحينها، أثارت صورة لحفاظ وهي تحمل مسدساً بلاستيكياً داخل مصرف، ضجة واسعة عبر مواقع التواصل الإجتماعي.
 
 
 
 
هادي مراد

اللبنانية

فيسبوك

بلاست

ستيك

سبوك

