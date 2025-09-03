Advertisement

لبنان

الإمارات تدين استهداف الجيش الإسرائيلي لـ"اليونيفيل" وتؤكد دعمها للبنان وسيادته

Lebanon 24
03-09-2025 | 16:46
أدانت الإمارات بشدة، اليوم الأربعاء، إطلاق الجيش الإسرائيلي قذائف على مواقع لقوات حفظ السلام الدولية في لبنان "اليونيفيل".
وأكدت وزارة الخارجية الإماراتية، في بيان، استنكار دولة الإمارات الشديد للاعتداء على اليونيفيل، مؤكدةً أنّ "استهداف اليونيفيل يعد انتهاكاً لمبادئ القانون الدولي ولأحكام قرار مجلس الأمن رقم 1701".
 

وشددت الوزارة على "وقوف دولة الإمارات ودعمها الراسخ للبنان ولسيادته ووحدة أراضيه، وللدور الهام الذي تقوم به قوة الأمم المتحدة لحفظ السلام في لبنان".
