أدانت بشدة، اليوم الأربعاء، إطلاق الجيش قذائف على مواقع لقوات حفظ السلام الدولية في "اليونيفيل".وأكدت ، في بيان، استنكار الشديد للاعتداء على اليونيفيل، مؤكدةً أنّ "استهداف اليونيفيل يعد انتهاكاً لمبادئ القانون الدولي ولأحكام قرار رقم 1701".وشددت الوزارة على "وقوف دولة الإمارات ودعمها الراسخ للبنان ولسيادته ووحدة أراضيه، وللدور الهام الذي تقوم به لحفظ السلام في لبنان".