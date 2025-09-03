Advertisement

لبنان

لقاءات لبنانية - سورية ابتداءً من أيلول والأنظار على الملفات الأمنية والحدودية

Lebanon 24
03-09-2025 | 22:41
A-
A+
Doc-P-1412612-638925613253461899.jpeg
Doc-P-1412612-638925613253461899.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
كتب زياد البيطار في" نداء الوطن": تستعد الحكومة اللبنانية لعقد سلسلة اجتماعات مع وفد رسمي سوري، تتناول ملفات شائكة على رأسها قضية النازحين السوريين، وتعزيز التعاون بين الأجهزة الأمنية، بالإضافة إلى ملف ترسيم الحدود وضبطها، إلى جانب مواضيع اقتصادية.
Advertisement
 
أكدت مصادر مطلعة أن الطرفين لديهما رؤية مشتركة لضبط الحدود، مشددة على أن التنسيق بين الجانبين اللبناني والسوري من شأنه تسهيل هذه المهمة، مشيرة إلى أن هناك استعدادًا جديًا لدى الطرفين لإحراز تقدم ملموس في هذا الملف الحساس.
 
أكّدت مصادر متابعة لأجواء اللقاء أن موعد الاجتماع المرتقب لم يُحدَّد بعد، رغم أن التنسيق قائم، وقد طُرِح عقد اللقاء من كلا الجانبين، والجدير ذكره أن بعض اللقاءات تُعقد سرًّا، في حين يُكشف عن بعضها الآخر.

كما كشفت المصادر عن مشاركة سعودية منتظرة في الاجتماعات، إلى جانب ممثلين عن وزارات الخارجية والداخلية والدفاع والعدل، إضافة إلى أجهزة أمنية من الجانبين اللبناني والسوري.

أما بشأن موقف الرئيس السوري أحمد الشرع من العلاقة مع لبنان، فقد كشفت المصادر أن دمشق ترى في العلاقة مع بيروت "علاقة بين دولتين"، داعية إلى تجاوز الجراح السابقة، لا سيما الصورة الفوقية التي ارتبطت بالنظام السوري السابق في تعاطيه مع لبنان، وهو ما لن يتكرر في المرحلة المقبلة.
لذا، من المرتقب أن تنطلق اللقاءات اللبنانية - السورية اعتبارًا من الأسبوع الأول من أيلول، وسط توقعات بأن تُعقد بشكل مكثف وتصاعدي، بما يعكس جدية الطرفين في دفع مسار التنسيق قدمًا على أكثر من مستوى
مواضيع ذات صلة
القناة 12 الإسرائيلية: قضاة ملفات نتنياهو يُلزمونه ابتداءً من تشرين الثاني المقبل بالمثول 3 مرات أسبوعيا
lebanon 24
04/09/2025 10:42:04 Lebanon 24 Lebanon 24
إبتداءً من 1 أيلول... تحركات لرابطة "قدماء القوى المسلحة اللبنانية"
lebanon 24
04/09/2025 10:42:04 Lebanon 24 Lebanon 24
مصادر سورية لـ"إندبندنت عربية": إسرائيل وسوريا ستوقعان اتفاقا أمنيا في 25 أيلول
lebanon 24
04/09/2025 10:42:04 Lebanon 24 Lebanon 24
ملفات أمنية وسياسية على طاولة منسى خلال لقاءاته مع مسؤولين وزوار
lebanon 24
04/09/2025 10:42:04 Lebanon 24 Lebanon 24

الحكومة اللبنانية

الأجهزة الأمنية

اللبنانية

النازحين

السورية

البيطار

بيروت

الجراح

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
03:35 | 2025-09-04
03:34 | 2025-09-04
03:30 | 2025-09-04
03:26 | 2025-09-04
03:24 | 2025-09-04
03:18 | 2025-09-04
فيديو
lebanon 24
04:30 | 2025-08-31 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24