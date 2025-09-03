لقاءات لبنانية - سورية ابتداءً من أيلول والأنظار على الملفات الأمنية والحدودية

كتب زياد في" نداء الوطن": تستعد لعقد سلسلة اجتماعات مع وفد رسمي سوري، تتناول ملفات شائكة على رأسها قضية السوريين، وتعزيز التعاون بين ، بالإضافة إلى ملف ترسيم الحدود وضبطها، إلى جانب مواضيع اقتصادية.

أكدت مصادر مطلعة أن الطرفين لديهما رؤية مشتركة لضبط الحدود، مشددة على أن التنسيق بين الجانبين اللبناني والسوري من شأنه تسهيل هذه المهمة، مشيرة إلى أن هناك استعدادًا جديًا لدى الطرفين لإحراز تقدم ملموس في هذا الملف الحساس.

أكّدت مصادر متابعة لأجواء اللقاء أن موعد الاجتماع المرتقب لم يُحدَّد بعد، رغم أن التنسيق قائم، وقد طُرِح عقد اللقاء من كلا الجانبين، والجدير ذكره أن بعض اللقاءات تُعقد سرًّا، في حين يُكشف عن بعضها الآخر.



كما كشفت المصادر عن مشاركة سعودية منتظرة في الاجتماعات، إلى جانب ممثلين عن وزارات الخارجية والداخلية والدفاع والعدل، إضافة إلى أجهزة أمنية من الجانبين اللبناني والسوري.



أما بشأن موقف الرئيس السوري أحمد من العلاقة مع ، فقد كشفت المصادر أن ترى في العلاقة مع "علاقة بين دولتين"، داعية إلى تجاوز السابقة، لا سيما الصورة الفوقية التي ارتبطت بالنظام السوري السابق في تعاطيه مع لبنان، وهو ما لن يتكرر في المرحلة المقبلة.

لذا، من المرتقب أن تنطلق اللقاءات - اعتبارًا من الأسبوع الأول من أيلول، وسط توقعات بأن تُعقد بشكل مكثف وتصاعدي، بما يعكس جدية الطرفين في دفع مسار التنسيق قدمًا على أكثر من مستوى