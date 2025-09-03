Advertisement

لبنان

زيارة البابا للبنان محطة مفصليّة بين الحرب والاستقرار

Lebanon 24
03-09-2025 | 22:41
A-
A+
Doc-P-1412613-638925615586317147.jpg
Doc-P-1412613-638925615586317147.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
بدأ الحديث في الصالونات السياسية عن زيارة "الحبر الأعظم" الى لبنان التي أعلن عنها الكاردينال بشارة بطرس الراعي في حديث إعلامي قبل فترة وحيث تؤكد المعلومات بدء التحضير لها بشكل غير رسمي ومعلن تحسبا من وقوع أحداث أمنية كبيرة تسبق الزيارة او حرب اسرائيلية جديدة كما يتوقع العديد من المحللين والسياسيين.
Advertisement
 
وكتبت ابتسام شديد في" الديار": تقول المعلومات فإن موضوع الزيارة قائم اليوم والتأجيل غير مطروح لكنه يبقى معلقا على مستقبل التطورات في لبنان مع تأكيد مصادر على تواصل مع الفاتيكان ان البابا لاون "مصر" على الزيارة وان كان موعدها لم يحدد بعد ولكن يحتمل ان يحصل في شهر تشرين ما لم يحدث اي طارىء او تطور خطير.
 
أهمية الزيارة كما تقول مصادر سياسية قريبة من بكركي تكمن في حدوثها في ظرف إقليمي دقيق وتحولات في المنطقة، كما انها المحطة الأولى للبابا خارج إيطاليا وهذا بحد ذاته دليل إضافي على اهتمام الفاتيكان الاستثنائي بلبنان وهذا الأمر يعطي الزيارة أبعادا ومعاني إجتماعية وسياسية الى جانب البعد الروحي لها.
 
 فعلى الصعيد السياسي ترى المصادر ان الزيارة تشكل دعما للعهد ورئيس الجمهورية جوزاف عون الذي زار الفاتيكان موجها الدعوة، وعلى الصعيد الروحي والإجتماعي تؤكد الزيارة على الروابط مع الشعب اللبناني والمسيحيين في لبنان .
 
المعلومات تؤكد ان التحضيرات جارية على اكثر من صعيد بين بكركي والسفارة البابوية والقصر الجمهوري، ومن المتوقع كما تقول مصادر ان لا تتخطى الزيارة ثلاثة أيام يقيم فيها البابا في السفارة البابوية ولم يحدد البرنامج الرسمي او الموقع المخصص لإقامة القداس الالهي
 
مواضيع ذات صلة
فادي مكي: التحول الرقمي محطة مفصلية لتحقيق إصلاح إداري شامل
lebanon 24
04/09/2025 10:42:11 Lebanon 24 Lebanon 24
أحداث السويداء.. محطة مفصلية لمصير الشرع
lebanon 24
04/09/2025 10:42:11 Lebanon 24 Lebanon 24
زيارة برّاك الثالثة مفصلية و "بلا ضمانات" وسط أجواء غير مشجّعة
lebanon 24
04/09/2025 10:42:11 Lebanon 24 Lebanon 24
الجميّل: لا وقت لإهداره ولبنان أمام مرحلة مفصلية تتطلب فرض سيادة الدولة (الحدث)
lebanon 24
04/09/2025 10:42:11 Lebanon 24 Lebanon 24

بشارة بطرس الراعي

القصر الجمهوري

بطرس الراعي

بشارة بطرس

جوزاف عون

المسيحيين

الجمهوري

جمهورية

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
03:35 | 2025-09-04
03:34 | 2025-09-04
03:30 | 2025-09-04
03:26 | 2025-09-04
03:24 | 2025-09-04
03:18 | 2025-09-04
فيديو
lebanon 24
04:30 | 2025-08-31 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24