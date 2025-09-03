29
o
بيروت
31
o
طرابلس
29
o
صور
31
o
جبيل
29
o
صيدا
29
o
جونية
26
o
النبطية
28
o
زحلة
27
o
بعلبك
22
o
بشري
26
o
بيت الدين
25
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
اتصالات فرنسية على خط "التقريب الحكومي"
Lebanon 24
03-09-2025
|
22:47
A-
A+
photos
0
A+
A-
كتب رضوان عقيل في" النهار": لم تتوقف حركة الاتصالات بين الأفرقاء لتوفير أكبر قدر من الأجواء الهادئة لجلسة الحكومة غداً الجمعة، من دون حسم أي جهة أن الطريق ستكون معبدة أمامها. وتقول شخصية ناشطة على خط هذه الاتصالات أنْ ليس المطلوب من أي جهة ممارسة سياسة "كسر العظم" على طاولة الحكومة بعد موافقة رئيسها نواف سلام إثر سلسلة من المراجعات على عدم حصر جدول الأعمال ببند مناقشة ورقة الجيش فحسب، لكنه في المقابل يقول إن البنود الأربعة الأخرى "يحتاج كل منها إلى دقيقة واحدة". ولم يخف على مسمع زواره جملة من الملاحظات على أداء "
الثنائي
"، في وقت لم يبد أيّ تراجع عن قرار الحكومة وضرورة سحب سلاح "
حزب الله
" وتسليمه إلى الجيش.
Advertisement
وفي غمرة الاتصالات المفتوحة بين الرئيسين
نبيه بري
وسلام، تتواصل المحاولات في الداخل بواسطة نائبي رئيسي الحكومة طارق متري ومجلس النواب الياس بو صعب لتقريب المسافات المتباعدة حيال قرار الحكومة جمع سلاح "حزب الله" والرفض الذي يواجه هذا الطرح من وزراء "الثنائي".
وعلى غرار الملفات والأزمات الساخنة أمام الحكومة، لا مهرب لمكوناتها، إلا الاستعانة بصديق عربي أو غربي، وهما لا يغيبان في الأصل عن هذا النوع من الملفات، فكيف إذا كان في حجم ملف سلاح "حزب الله"؟
وفي المعلومات أن سفير
فرنسا
هيرفي ماغرو دخل على خط جلسة الحكومة غدا الجمعة من باب تفكيك الألغام والفيتوات المتبادلة. وأجرى أكثر من اتصال ببري وسلام، إلى تواصله المفتوح مع الرئيس جوزف عون من باب عدم تعرض جلسة الحكومة لأيّ اهتزازات أو عواصف سياسية أخرى، لأنه في حال عدم حصول أيّ تطور إيجابي من وجهة نظر الوزراء الشيعة ستكون لهم خيارات قد تزيد المشهد تعقيدا، وسط كباش لا تفوته المتابعة
الإسرائيلية
ومن خلفها الأميركية، فضلا عن جهات إقليمية ذات تأثير في
لبنان
.
ولذلك نشطت الماكينة الديبلوماسية
الفرنسية
في العمل على تحصين الجلسة في مقاربة قرار الحكومة وجمع سلاح الحزب والاستماع إلى خطة قائد الجيش العماد رودولف هيكل في هذا الخصوص، حيث سيراقب الوزراء بعناية شديدة كل نقطة أو خريطة ستضعها المؤسسة العسكرية، وهي محل مراقبة مفتوحة وخصوصا من جهة
الأميركيين
الذين لم يتدخلوا بعد مواقف أعضاء وفدهم في الزيارة الأخيرة.
ولا شك في أن جملة من الصعوبات الملقاة على عاتق الجيش سيعمل هيكل على شرحها من مختلف جوانبها، بناء على الإمكانات التي يمتلكها والتي تتمثل في "العملانية والزمنية".
ومن الدعوات التي تلقاها وزراء "الثنائي"، الاستماع أولا إلى خطة الجيش ومناقشتها بإسهاب، ولو أن الحزب وصف تلك الورقة بأنها تخدم
إسرائيل
ولا تجلب أي فوائد للبنان من نوع حصول انسحاب إسرائيلي جدي من المساحات في الجنوب، وعدم توقف مسلسل الاعتداءات المتواصلة. وسيبذل "الثنائي" ما وسعه في الجلسة للتحرر من أي مواعيد زمنية ألزمت الحكومة نفسها بها، وسيعارض التوجه نحو التصويت على خطة الجيش، مع عدم الاعتراض على مناقشتها.
مواضيع ذات صلة
إتصالات لتفادي "كأس التصويت" وسيناريوهان امام الجلسة الحكومية
Lebanon 24
إتصالات لتفادي "كأس التصويت" وسيناريوهان امام الجلسة الحكومية
04/09/2025 10:42:18
04/09/2025 10:42:18
Lebanon 24
Lebanon 24
إتصالات للتوصل الى مخرج لـ"حصرية السلاح بيد الدولة" قبل جلسة الثلاثاء الحكومية
Lebanon 24
إتصالات للتوصل الى مخرج لـ"حصرية السلاح بيد الدولة" قبل جلسة الثلاثاء الحكومية
04/09/2025 10:42:18
04/09/2025 10:42:18
Lebanon 24
Lebanon 24
اتصالات فرنسية للتمديد لليونيفيل وحزب الله: الدفاع عن الأرض لا يحتاج إلى إذن
Lebanon 24
اتصالات فرنسية للتمديد لليونيفيل وحزب الله: الدفاع عن الأرض لا يحتاج إلى إذن
04/09/2025 10:42:18
04/09/2025 10:42:18
Lebanon 24
Lebanon 24
برّاك قد يعود واتصالات لعقد جلسة حكومية "بنصاب سياسي" لبت حصرية السلاح
Lebanon 24
برّاك قد يعود واتصالات لعقد جلسة حكومية "بنصاب سياسي" لبت حصرية السلاح
04/09/2025 10:42:18
04/09/2025 10:42:18
Lebanon 24
Lebanon 24
الإسرائيلية
الأميركيين
الإسرائيلي
الفرنسية
نبيه بري
حزب الله
إسرائيل
الثنائي
تابع
قد يعجبك أيضاً
الأكاديميّة الحبريّة المريميّة العالميّة افتتحت مؤتمرها العالميّ الـ 26 في روما (صور)
Lebanon 24
الأكاديميّة الحبريّة المريميّة العالميّة افتتحت مؤتمرها العالميّ الـ 26 في روما (صور)
03:35 | 2025-09-04
04/09/2025 03:35:40
Lebanon 24
Lebanon 24
الجيش: تفجير ذخائر في منطقة الحدث
Lebanon 24
الجيش: تفجير ذخائر في منطقة الحدث
03:34 | 2025-09-04
04/09/2025 03:34:29
Lebanon 24
Lebanon 24
نزع سلاح"حزب الله" يثير مخاوف من انهيار استراتيجي.. تقرير أميركي يكشف
Lebanon 24
نزع سلاح"حزب الله" يثير مخاوف من انهيار استراتيجي.. تقرير أميركي يكشف
03:30 | 2025-09-04
04/09/2025 03:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
المفتي إمام في ذكرى المولد النبوي: قوة لبنان في وحدته الوطنية
Lebanon 24
المفتي إمام في ذكرى المولد النبوي: قوة لبنان في وحدته الوطنية
03:26 | 2025-09-04
04/09/2025 03:26:23
Lebanon 24
Lebanon 24
القصيفي هنأ بحلول عيد المولد النبوي
Lebanon 24
القصيفي هنأ بحلول عيد المولد النبوي
03:24 | 2025-09-04
04/09/2025 03:24:13
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
وهاب يُحذّر: شدوا الأحزمة.. أسابيع صعبة
Lebanon 24
وهاب يُحذّر: شدوا الأحزمة.. أسابيع صعبة
07:38 | 2025-09-03
03/09/2025 07:38:04
Lebanon 24
Lebanon 24
متري يصعّد ويرد: لن استقيل وما قاله سلام تأكيد لكلامي
Lebanon 24
متري يصعّد ويرد: لن استقيل وما قاله سلام تأكيد لكلامي
09:01 | 2025-09-03
03/09/2025 09:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
نادين الراسي تردّ على وئام وهاب... إليكم ما قالته بعد تحذيره
Lebanon 24
نادين الراسي تردّ على وئام وهاب... إليكم ما قالته بعد تحذيره
09:59 | 2025-09-03
03/09/2025 09:59:43
Lebanon 24
Lebanon 24
خلفيات التعميم 170 وتحديد حدود الصلاحيات
Lebanon 24
خلفيات التعميم 170 وتحديد حدود الصلاحيات
10:01 | 2025-09-03
03/09/2025 10:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"أيلول طرفو بالشتي مبلول".. أمطار خريفية في هذا الموعد
Lebanon 24
"أيلول طرفو بالشتي مبلول".. أمطار خريفية في هذا الموعد
00:45 | 2025-09-04
04/09/2025 12:45:17
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
03:35 | 2025-09-04
الأكاديميّة الحبريّة المريميّة العالميّة افتتحت مؤتمرها العالميّ الـ 26 في روما (صور)
03:34 | 2025-09-04
الجيش: تفجير ذخائر في منطقة الحدث
03:30 | 2025-09-04
نزع سلاح"حزب الله" يثير مخاوف من انهيار استراتيجي.. تقرير أميركي يكشف
03:26 | 2025-09-04
المفتي إمام في ذكرى المولد النبوي: قوة لبنان في وحدته الوطنية
03:24 | 2025-09-04
القصيفي هنأ بحلول عيد المولد النبوي
03:18 | 2025-09-04
سلام في ذكرى المولد النبوي: نرجو من الله ان يعيده على جميع العرب والمسلمين بالخير
فيديو
بالأرقام.. لبنان في أسوأ مرحلة
Lebanon 24
بالأرقام.. لبنان في أسوأ مرحلة
04:30 | 2025-08-31
04/09/2025 10:42:18
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. روسيا تُغرق سفينة أوكرانية
Lebanon 24
بالفيديو.. روسيا تُغرق سفينة أوكرانية
02:23 | 2025-08-29
04/09/2025 10:42:18
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. برّاك يعلّق على كلمة "animalistic"
Lebanon 24
بالفيديو.. برّاك يعلّق على كلمة "animalistic"
06:09 | 2025-08-28
04/09/2025 10:42:18
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24