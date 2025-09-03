أعطال في 3 طائرات لـ "الميدل إيست" والحوت يوضح

كتبت سلوى بعلبكي في" النهار": لم يستسغ كثر من اللبنانيين الحملة العفوية - أو ربما المبرمجة - على "الميدل إيست"، وقد توسعت على نحو ممنهج في الآونة الأخيرة في بعض الإعلام وعلى وسائل التواصل الاجتماعي.

كبقية شركات الطيران العالمية، تأثرت شركة طيران (الميدل إيست) خلال موسم صيف 2025 بالأزمة العالمية المتعلقة بمحركات شركة Pratt & Whitney التي تشغل طائرات إيرباصA320 neo، بما أدى إلى توقف ثلاث طائرات حديثة من هذا الطراز عن الخدمة ضمن أسطولها. وهذه الأزمة لم تقتصر وفق ما يقول رئيس مجلس إدارة شركة طيران الشرق الأوسط محمد ل"النهار" على "الميدل إيست"، بل طالت شركات طيران عالمية عدة، بدليل توقف أكثر من 500 طائرة عن الخدمة حول العالم.

ووفق المعلومات المتوافرة، فإن المحركات تعاني عيوب تصنيع تتعلق بالمساحيق المعدنية المستخدمة في شفرات الضاغط، وهو ما اضطر الشركة المصنعة إلى إطلاق برنامج صيانة طارئ يشمل عمليات فحص عميقة واستبدال المحركات في عدد من الطائرات حول العالم.

وفي السياق، يؤكد الحوت أنه "في ظل هذه التطورات المفاجئة، وجدت الشركة نفسها أمام خياران أحلاهما مر: إلغاء بعض الرحلات، وإعادة أثمان التذاكر إلى المسافرين، مع ما لهذا الخيار من انعكاسات سلبية كبيرة على خطط المسافرين. أما الخيار الثاني فيقضي بتحويل المسافرين عبر الشركة الوطنية إلى شركات طيران أخرى، وهو خيار لم يكن متاحا بسبب الضغط على مقاعد الطائرات خلال موسم الذروة. أمام هذا الواقع، كان قرار الشركة استئجار 3 طائرات من شركة ليتوانية مع أطقمها، وإعادة جدولة رحلاتها. ومعلوم أن الشركة مسجلة في وتخضع لمعايير الهيئة الأوروبية لسلامة الطيران (EASA)".

ولكن هل انعكست أزمة المحركات على نشاط "الميدل إيست"؟ يجيب الحوت بالأرقام، فيكشف أنه "خلال شهر آب/أغسطس 2025 سيّرت الشركة 1301 رحلة نقلت على متنها نحو 337 ألف راكب، منها 111 رحلة على الطائرات المستأجرة، أي ما يوازي 8.53 % من مجموع رحلاتها".

أميال إضافية لركاب درجة الأعمال ليس خافيا أن الطائرات المعروضة للاستئجار في الأسواق العالمية تتضمن مقاعد في الدرجة الاقتصادية ودرجة رجال الأعمال الأوروبية، ولا تتوافر فيها درجة رجال الأعمال Cedar Class المماثلة لتلك المتوافرة على متن طائرات شركة طيران الشرق الأوسط. وتاليا من البديهي أن يتأثر ركاب درجة رجال الأعمال بفارق درجة رجال الأعمال الأوروبية. بيد أن الحوت يؤكد أن "نسبتهم لا تناهز الـ 5 % من أصل عدد الركاب الذين تم نقلهم عبر الشركة الأوروبية.

ولأن "الميدل ايست" تدرك عدم موازاة تجربة درجة رجال الأعمال المماثلة لتلك التي تقدمها عادة على طائراتها، قررت منح ركاب درجة رجال الأعمال الأوروبية على هذه الطائرات أميالا إضافية وفق الوجهات كالآتي: 20 ألف ميل للمسافرين إلى أوروبا، 15 ألف ميل للمسافرين إلى دول ، 11.250 ميل للمسافرين إلى وبغداد وأربيل ويريفان، و 8.750 ميل للمسافرين إلى ولارنكا وعمان.