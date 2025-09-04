المهلة الاميركية "غير مفتوحة"

Advertisement

تفيد معلومات متقاطعة أن خصوم " " باتوا على قناعة بأن مستوى الضغط الأميركي الحالي لن يستمر طويلاً، وأن الوقت المتاح ليس مفتوحاً كما يُعتقد.وتشير الأجواء إلى أن تعتبر أن مطلع العام المقبل يشكّل مهلة زمنية حاسمة للانطلاق نحو تسوية فعلية في والمنطقة، بصرف النظر عما تحقق حتى الآن على الساحة . لذلك، يسعى خصوم الحزب إلى استثمار المرحلة الراهنة بأقصى ما يمكن، عبر تكثيف الضغوط السياسية والإعلامية ومحاولة فرض وقائع جديدة قبل حلول الموعد المفترض للتسوية، إدراكاً منهم أن ميزان القوى خاضع للتبدل.