لبنان

المهلة الاميركية "غير مفتوحة"

"خاص لبنان24"

Lebanon 24
04-09-2025 | 01:15
تفيد معلومات متقاطعة أن خصوم "حزب الله" باتوا على قناعة بأن مستوى الضغط الأميركي الحالي لن يستمر طويلاً، وأن الوقت المتاح ليس مفتوحاً كما يُعتقد.
وتشير الأجواء إلى أن واشنطن تعتبر أن مطلع العام المقبل يشكّل مهلة زمنية حاسمة للانطلاق نحو تسوية فعلية في لبنان والمنطقة، بصرف النظر عما تحقق حتى الآن على الساحة اللبنانية. لذلك، يسعى خصوم الحزب إلى استثمار المرحلة الراهنة بأقصى ما يمكن، عبر تكثيف الضغوط السياسية والإعلامية ومحاولة فرض وقائع جديدة قبل حلول الموعد المفترض للتسوية، إدراكاً منهم أن ميزان القوى خاضع للتبدل.
 
المصدر: لبنان 24
