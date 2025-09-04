Advertisement

لبنان

الاعتداءات ستتضاعف

"خاص لبنان24"

Lebanon 24
04-09-2025 | 01:30
بحسب أوساط سياسية مطلعة، هناك تقدير واضح لدى "حزب الله" بأن الضربات الإسرائيلية مرشحة للتصاعد في الفترة المقبلة، من دون أن تصل إلى مستوى الحرب الشاملة.
وتشير هذه الأوساط إلى أن التصعيد الإسرائيلي في هذا التوقيت يحمل رسائل سياسية متصلة مباشرة بجلسة الحكومة المرتقبة، حيث يُقرأ في سياق محاولة للضغط على "الحزب" ودفعه إلى التراجع عن مواقفه.
في المقابل، يتعامل"حزب الله" مع هذه التطورات على أساس أنها جزء من معركة عض الأصابع المستمرة، مع قناعته بأن إسرائيل ليست في وارد الدخول في مواجهة كبرى، لكنها تسعى إلى استثمار الظرف الداخلي اللبناني لتعزيز الضغوط عليه.
 
المصدر: لبنان 24
"خاص لبنان24"

