الاعتداءات ستتضاعف

بحسب أوساط سياسية مطلعة، هناك تقدير واضح لدى " " بأن الضربات مرشحة للتصاعد في الفترة المقبلة، من دون أن تصل إلى مستوى الحرب الشاملة.وتشير هذه الأوساط إلى أن التصعيد في هذا التوقيت يحمل رسائل سياسية متصلة مباشرة بجلسة الحكومة المرتقبة، حيث يُقرأ في سياق محاولة للضغط على "الحزب" ودفعه إلى مواقفه.في المقابل، يتعامل"حزب الله" مع هذه التطورات على أساس أنها جزء من معركة عض الأصابع المستمرة، مع قناعته بأن ليست في وارد الدخول في مواجهة كبرى، لكنها تسعى إلى استثمار الظرف الداخلي اللبناني لتعزيز الضغوط عليه.