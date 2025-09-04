يتحضّرون للمشاركة في الانتخابات

Advertisement

تكشف أوساط سياسية أن شخصيات بارزة ومتمولين من الطائفة السنية بدأوا يتحركون على الأرض استعدادًا للاستحقاق النيابي المقبل، بعد تزايد القناعة لديهم بأن لن يشارك في الانتخابات.هذه الشخصيات، التي تنشط في أكثر من دائرة، تعمل على بناء شبكات تواصل شعبية وتجهيز ماكينات انتخابية أولية، وسط محاولات لاستقطاب قواعد التقليدية.وتشير المعلومات إلى أن هذه التحركات لا تزال في بداياتها، لكنها تعكس حراكًا متصاعدًا داخل البيئة السنية، ما قد يعيد خلط الأوراق السياسية في أكثر من دائرة انتخابية حساسة.