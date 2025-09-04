المستشارون يغردون خارج السرب

ضجت الكواليس السياسية في الاسابيع الماضية من الشكاوى بحق عدد من المستشارين في مركز حساس. وأشارت المعلومات الى ان عدداً منهم يغرد خارج السرب لا سيما في موضوع وطني"حساس جداً"، تم تكليفهم بمتابعته ، ما اثار امتعاض مرجعية بارزة بدأت تفكر جدياً في عملية اقالتهم من منصبهم وتعيين اشخاص آخرين مكانهم، بعد ان ابدوا فشلاً كبيراً في انجاز المهمة التي اوكلت اليهم.

Advertisement