لبنان

المستشارون يغردون خارج السرب

"خاص لبنان24"

Lebanon 24
04-09-2025 | 02:15
Doc-P-1412649-638925712042218067.jpg
ضجت الكواليس السياسية في الاسابيع الماضية من الشكاوى بحق عدد من المستشارين في مركز حساس. وأشارت المعلومات الى ان عدداً منهم يغرد خارج السرب لا سيما في موضوع وطني"حساس جداً"، تم تكليفهم بمتابعته ،  ما اثار امتعاض مرجعية بارزة بدأت تفكر جدياً في عملية اقالتهم من منصبهم وتعيين اشخاص آخرين مكانهم، بعد ان ابدوا فشلاً كبيراً في انجاز المهمة التي اوكلت اليهم.
المصدر: لبنان 24
