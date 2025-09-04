الرئيس الحريري هنأ بالمولد النبوي

هنأ اللبنانيين عموما والمسلمين خصوصا بحلول عيد المولد النبوي الشريف، وكتب عبر حسابه على منصة "X":

"في ذكرى المولد النبوي الشريف، أتقدّم بالتهنئة إلى جميع اللبنانيين عموماً وإلى خصوصاً، سائلاً الله أن تكون هذه المناسبة المباركة محطة يتجدد فيها الأمل ببناء دولة طبيعية، عمادها ، وتطبيق القوانين، وصون حقوق جميع اللبنانيين على حد سواء، بعيداً عن التفرقة والتمييز".