لبنان

الرئيس الحريري هنأ بالمولد النبوي

Lebanon 24
04-09-2025 | 01:37
Doc-P-1412652-638925719000907694.jpg
Doc-P-1412652-638925719000907694.jpg photos 0
هنأ الرئيس سعد الحريري اللبنانيين عموما والمسلمين خصوصا بحلول عيد المولد النبوي الشريف، وكتب عبر حسابه على منصة "X":
"في ذكرى المولد النبوي الشريف، أتقدّم بالتهنئة إلى جميع اللبنانيين عموماً وإلى المسلمين خصوصاً، سائلاً الله أن تكون هذه المناسبة المباركة محطة يتجدد فيها الأمل ببناء دولة طبيعية، عمادها الدستور، وتطبيق القوانين، وصون حقوق جميع اللبنانيين على حد سواء، بعيداً عن التفرقة والتمييز".
