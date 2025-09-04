ملتقى التأثير المدني: كُلُّ مُقايضة تدميرٌ واغتيال

Advertisement

كتب ملتقى التأثير المدني عبر حسابه الخاصّ على موقع "إكس": "تمييعُ السِّيادة مع استِنزاف الشرعيَّة يعني الانقِضاض على فرصةٍ نادِرة لقِيام دولة المواطنة السيّدة الحُرَّة العادلة المستقِلَّة".وأضاف الملتقى: "أمَّا الإصرارُ على فِعلِ الابتِزاز السِّياسيّ بُغيَة مُقَايَضَةٍ ما بين غير الشرعيّ، كُلِّ ما هُوَ غير شرعيّ دون استثناء، والنِّظام السِّياسيّ فيستبطِنُ سعيًا لتدمير الصِّيغة، واغتيال الميثاق. الدَّولة لن يستقيم سِوى بتطبيق كامل مندرجات اتِّفاق الطَّائف. خلال التَّطبيق وبَعدَهُ نُعالِجُ الثَّغرَات.حمى الله لبنان."وأرفق الملتقى تدوينته بهاشتاغ القضيّة_اللّبنانيّة، ونشر إلى جانبها صورة مركّبة توحي بالقول: "يكفي مُقايضاتٍ على حساب الدُّستور".