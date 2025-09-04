Advertisement

لبنان

قطعت الطريق.. سقوط شجرة بالقرب من مستديرة المولوي في أبي سمراء

Lebanon 24
04-09-2025 | 01:47
سقطت شجرة فجر اليوم الخميس وسط الطريق بالقرب من مستديرة المولوي في أبي سمراء ـ طرابلس ما تسبب بقطع السير في المحلة لبعض الوقت، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".
وعمل أبناء المنطقة على سحب الشجرة ووضعها جانبًا لإعادة فتح الطريق، من دون تسجيل أي أضرار.
