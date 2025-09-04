قطعت الطريق.. سقوط شجرة بالقرب من مستديرة المولوي في أبي سمراء

Advertisement

سقطت شجرة بالقرب من مستديرة في أبي سمراء ـ ما تسبب بقطع السير في المحلة لبعض الوقت، وفق ما أفادت مندوبة " ".وعمل أبناء المنطقة على سحب الشجرة ووضعها جانبًا لإعادة ، من دون تسجيل أي أضرار.