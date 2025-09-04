تحذير من "اليازا" للسائقين.. ومناشدة لوزارة الأشغال

Advertisement

بعد توثيق عشرات الفتحات القاتلة على مختلف الطرق الدولية في التي سببت بموت وإعاقة الكثير من الناس خلال السنوات الماضية، دقت جمعية "اليازا" ناقوس الخطر.وقالت في بيان: "ان الالتفاف بشكل عشوائي وسط هو في مثابة محاولة انتحار او محاولة قتل الآخرين عن غير قصد وبالتالي من الواجب وقف هذه الالتفافات القاتلة"، واكدت أنّ "مثل هذه الفتحات القاتلة تعرض حياة السائق والركاب وبقية مستعملي الطريق لخطر الموت الفوري، إذ إنّ الأوتوسترادات مصممة للسرعات العالية، وأي التفاف غير قانوني يتحول إلى كارثة مميتة".وناشدت تسكير هذه الفتحات القاتلة بأسرع وقت ممكن على الطرق السريعة للحد من إمكانية الالتفاف العشوائي، وحماية مستخدمي الطريق من أخطار قاتلة.