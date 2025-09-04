اجتماع لوزير العدل مع الرؤساء الأُوْل لمحاكم الإستئناف في بيروت والمحافظات

Advertisement

مع قرب انتهاء العطلة القضائية في 15 أيلول الحالي ضمناً، عقد وزير العدل المحامي عادل بعد ظهر أمس في مكتبه في الوزارة، في حضور لوزارة العدل القاضي محمد المصري وضابط الارتباط القاضي تامر، اجتماعاً ضم الرؤساء الأُوْل لمحاكم الإستئناف في والمحافظات، وهم : القاضي نضال شمس الدين (الشمال)، القاضية ميرنا بيضا (جبل لبنان)، القاضية غادة أبو كروم (البقاع)، القاضي حرب (بيروت)، القاضي غسان معطي (الجنوب) والقاضي منيف (النبطية).وتم خلال الاجتماع الوقوف عند حاجات المحاكم والسعي لتأمين متطلبات العمل بما يؤمن للقضاة الحد الأدنى من الظروف اللازمة لانطلاق العمل القضائي.